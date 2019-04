Fahrerflucht in Ebermannstadt: Zeuge liefert entscheidenden Hinweis

Polizei konnte Unfall vom Februrar aufklären - Lasterfahrer ermittelt - vor 9 Stunden

EBERMANNSTADT - Bereits am 26. Februar hatte es in der Ebser Hauptstraße einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben, bei dem an einem geparkten Peugeot ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden war. Nach dem Presseaufruf meldete sich ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte.

Laut Polizei ergaben die Ermittlungen bei der Halterfirma als Verursacher einen 66-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Bereich Nürnberg.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.