Feierlicher Gottesdienst: 74 Ministranten in Obertrubach

Pfarrer Werner Wolf richtete Gottesdienst aus - vor 19 Minuten

OBERTRUBACH - In Obertrubach gingen 22 Kinder zur ersten heiligen Kommunion. In der Kirchengemeinde gibt es nun 74 Ministranten.

74 Ministranten gibt es in Obertrubach. 17 Jungen und Mädchen meldeten sich nach der ersten heiligen Kommunion für den Dienst am Altar.



"Unser Lebens sei ein Fest", stimmten die Gläubigen in der Pfarrkirche St. Laurentius, Obertrubach, an, begleitet von der jugendlichen Pfarrband. Pfarrer Werner Wolf hatte den sonntäglichen Gottesdienst ganz auf die neu einzuführenden Ministranten ausgerichtet.

Sie standen im Mittelpunkt einer Tradition, die es in dieser Form wohl nur in der Fränkischen Schweiz gibt. Am Weißen Sonntag gingen 22 Kinder zur ersten heiligen Kommunion. 17 Jungen und Mädchen meldeten sich anschließend für den Dienst am Altar. Werner Wolf legt Wert darauf, dass dies ganz freiwillig geschieht. Sein Dank galt an dieser Stelle auch den Eltern für ihre Offenheit.

Der Pfarrer freut sich, nun 74 Ministranten in der Pfarrei Obertrubach zur Verfügung zu haben. Demut und den Mut, sich zum Christentum zu bekennen, gab ihnen am Ende Helena Körber mit auf den Weg. In fünf Treffen hatte sie mitgeholfen, alle auf den neuen Dienst am Altar vorzubereiten.

