Der 20 Meter hohe Maibaum wurde auf dem Walberla am Freitag aufgerichtet. Danach tanzte die Kindertrachtengruppe "Die Schdäudla", ehe Bürgermeisterin Anja Gebhardt das erste Fass mit drei Schlägen anstach. Am Samstag mussten sich die Besucher auf dem Tafelberg allerdings warm anziehen - das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Doch in den Zelten fanden sie Schutz vor Regen und Kälte. Noch bis zum Sonntag laden 13 Brauereien und 50 Stände Besucher zum Verweilen ein. © Marquard Och