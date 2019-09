Feuerstein: "Etzerla" zu Musik und Ökomarkt

Die Katholische Landvolkshochschule lädt zum zweiten Mal zu einem bunten Festival - vor 6 Minuten

EBERMANNSTADT - Mit neuem Konzept, nämlich einem vielfältigen Seminarangebot zu Ökologie und Nachhaltigkeit, beweisen der pädagogische Leiter des Bildungshauses Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Thomas Lang, und sein Team nach der eingestellten finanziellen Unterstützung des Bamberger Erzbistums Durchstehvermögen. Am Samstag 14. September steht das zweite "Etzerla" Land-Festival an.

Thomas Lang (re.) strahlt mit seinen Mitstreitern Kerstin Debudey und Michael Bug große Zuversicht aus. Sowohl was das Festival Etzerla betrifft als auch die Zukunft der Katholischen Landvolkshochschule auf dem Feuerstein. © Foto: Marquard Och



Nach einem weiteren Jahr kann die KLVHS zu "schwarzen Zahlen" gelangen, meint Lang. Zu verdanken sei dies dem neuen Partner "Öko-Land-Akademie". Lang ist guter Dinge, nicht zuletzt deshalb, weil die Bildungsbeauftragten des Bistums die Neuausrichtung und wieder erreichte Auslastung der Einrichtung mit Interesse verfolgen: "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Lang, als er das Festival-Porgramm für nächsten Samstag vorstellte.

Um 14.30 Uhr macht eine Vorstellung des "Fränkischen Theatersommers" den Auftakt. Das Thema ist natürlich Umwelt- und Klimaschutz. Im Kinderprogramm "Walderlebnis" stehen das Theater des Staunens mit Patrik Lumma (15 Uhr), bis 19 Uhr mit Wald-Jurte ein kreatives Mitmachprogramm "Wildnispädagogik" mit Florian Essel (von "Wilde Wurzeln") und Michael Bug vom Bayreuther Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten.

Ab 16 Uhr sorgt Clown Dirk Bauer für Klamauk. Auf der Wiese kann es — schönes Wetter vorausgesetzt — weitergehen mit der Band "Folk’s Worst Nightmare", dem Öko-Markt mit Produkten regionaler Anbieter sowie ab 17 Uhr dem "Zammhoggn" in politischer Runde. Landrat Hermann Ulm, MdB Thomas Silberhorn (beide CSU) haben mit der Ebermannstäder Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) ihre Teilnahme zugesagt. Christian König von Radio Bamberg moderiert. Ab 19 Uhr unterhält die Band "LionLion" mit Indie-Rock, am Lagerfeuer ist "theatralisch" dabei Patrik Lumma. Bei Regen würden die Veranstaltungen in den Räumen der KLVHS abgehalten. Die Neueinrichtung des Cafés ist zwar noch nicht fertig, doch Platz für den Kaffeetisch mit Kuchen sei geboten, so Thomas Lang im Pressegespräch; ab dem Frühjahr wird das Café auch Familien und Wanderern offen stehen, die nicht an Kursen teilnehmen.

MARQUARD OCH