Feuerwehr Forchheim hat gezündelt und damit aufgeklärt

Ehrenamtliche gaben am Florianstag Einblick in ihre vielfältige Arbeit - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine "spektakuläre Feuershow" und die "weltweit größte Feuerwehrhüpfburg" waren die Zutaten der Feuerwehr Forchheim am Florianstag auf dem Forchheimer Rathausplatz.

Die Feuerwehr Forchheim hat einen Containerbrand nachgestellt. Foto: Feuerwehr Forchheim



Die Organisatoren hatten auch dieses Jahr wieder alle Hände voll zu tun. Bereits gegen 7 Uhr wurde mit dem Aufbau begonnen. Ein großes Kinderprogramm mit der weltweit größten Feuerwehrhüpfburg waren genauso Höhepunkte, wie die Vorführungen der Jugend und aktiven

Mannschaft, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Zum Tagesstart erfolgte der gemeinsame Festzug zum Dankgottesdienst in die St.-Martinskirche mit anschließender Kranzniederlegung. Danach ging es zum Frühschoppen, dieses Jahr ganz ohne Plastik dafür mit Glasflaschen und Holzbesteck.

Wasser und Feuer spektakulär in Szene gesetzt

Für die musikalische Unterhaltung am Vormittag sorgte die Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Heinz Bedürftig.

Am Nachmittag war der Spielmannszug Jahn Forchheim vor Ort. Ab 13 Uhr startete das große Kinderprogramm, aufgrund der kalten

Temperaturen zunächst in der Fahrzeughalle. Neben einer Popcorn-Maschine war Lufballonkünstler Martin Hüller alias „Hüdini“ bei den Kindern gefragt. Außen konnten sich Kinder die Zeit in der Hüpfburg oder mit Bobbycars vertreiben.

Mit einer Wassershow stellte die Jugendfeuerwehr ihre Geräte vor, auch eine Fettexplosion ist nachgestellt worden. Spektakulär in Erinnerung blieb ein Containerbrand.