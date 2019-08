Fisch-Kurs in Aufseß: So wird Sushi gemacht

AUFSESS - Die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß bietet einen Kurs an, in dem die Teilnehmer lernen, wie Sushi und Sashimi richtig zubereitet werden.

Bei einem Kurs in Aufseß erfahren die Teilnehmer, wie man richtig Sushi macht. © Sushi Kyo



Man nehme Fisch, Reis, Gemüse und Algenblätter – Sushi gibt es in unzähligen Varianten. Ursprünglich ein günstiges Fast Food, sind Sushi und Sashimi heute eine Delikatesse. Fischgenießer können in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß (Landkreis Bayreuth) lernen, wie man die kleinen Häppchen zubereitet. Am Freitag, 27. September, werden die kleinen Reisteilchen gerollt und natürlich auch verzehrt.

"Fangfrische Süßwasserfische eignen sich gut für die Zubereitung von Sushi und Sashimi. Wir zeigen vor allem die Rohverarbeitung zu Tatar und Sashimi sowie die Herstellung verschiedener Sushi-Rollen", sagt Fischwirtin Isabell Schwegel, die den Kurs durchführt.

Während man die Zubereitung mit Reis als Sushi bezeichnet, besteht Sashimi nur aus Fischfilet. "Fernöstlich genießen – das geht auch mit unserem leckeren regionalen Fisch", sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Die Lehranstalt für Fischerei wolle mit diesem Kurs zeigen, dass sie offen ist für Neues, "solange Fisch aus heimischen Gewässern auf dem Teller liegt", so Schramm weiter.

Der Lehrgang dauert von 9 Uhr bis 14 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro. Anmeldung über die Homepage des Bezirks.

Weitere Infos bei der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, unter Telefon (09 21) 78 46-15 02 oder via E-Mail unter fischerei@bezirk-oberfranken.de.