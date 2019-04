Er ist nur 4 - 5,5 Millimeter klein und ist in der Rinde der Fichte Zuhause: der Borkenkäfer. Während er für sich und seinen Nachwuchs Gänge in der Rinde gräbt, hinterlässt er Spuren. Bohrmehl am Boden weist auf einen Befall des Baumes hin. Auch grüne Nadeln, die von der Krone der befallenen Fichte auf den Boden fallen, sind ein klares Zeichen. Stefan Ludwig, Revierleiter des Forstreviers Egloffstein, zeigt Waldbesitzern die verräterischen Spuren. © Patrick Schroll