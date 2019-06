Am Freitagnachmittag kam ein Motorradfahrer in der Nähe von Oberfellendorf im Landkreis Forchheim ums Leben. Der 27-Jährige stürzte wohl alleinbeteiligt in einer Kurve. Er starb noch am Unfallort. Die Staatsstraße blieb für Stunden gesperrt.

Am Wochenende 22. und 23. Juni 2019 geht es heiß her auf dem Forchheimer Jahn-Gelände: Am Samstag werden die 90er gefeiert - auf der großen 90er-Tour mit Blümchen, Oli. P und Co. Und am Sonntag gibt an gleicher Stelle Weltstar Sting sein ausverkauftes Open-Air-Konzert vor 12.000 Fans. Wir haben den Arbeitern beim Aufbau auf dem Rasen über die Schultern geschaut.