Forchheim: 76-Jähriger stürzt mit dem Rad in den Bach

Mountainbiker stürzt schwer verletzt bei den Karnbaumweihern - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein 76-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagabend auf einem Waldweg bei den Karnbaumweihern, als er mit seinem Mountainbike-Pedelec über eine Holzbrücke fahren wollte.

Der Mann kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Foto: www.colourbox.de



Der rüstige Mountainbiker nahm an einer Radtour teil, die vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) ins Leben gerufen wurde und von den Teilnehmern regelmäßig gefahren wird. Die Tour führt die Teilnehmer unter anderem unterhalb des Kellerwaldes vorbei in Richtung Karnbaumweiher.

Am Waldrand kurz vor den Weihern führt ein Holzsteg über einen Bach, der von den Radlern überquert werden muss. Hier stürzte der Senior mit dem Rad in den ein Meter darunter liegenden Bachlauf und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Der Rentner wurde ins Klinikum nach Erlangen gebracht.

