Forchheim: Advent im Streits-Haus?

Langfristige Nutzung unklar - Touristinfo bleibt in der Pfalz - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wie sieht die Zukunft des "Streits-Hauses" am Rathausplatz aus? Das wollte Martina Hebendanz (CSU) in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses wissen. Ab September wird das Gebäude leer stehen, dann zieht die Buchhandlung Osiander in die Hauptstraße, in die Räume des Schuhhauses Peppel. Das Fachwerkensemble ist im Eigentum der Stadt.

Der Standort am Rathausplatz hat Charme, meint der Oberbürgermeister, der sich im Streits-Haus einen „Weihnachtsmarkt im Warmen“ vorstellen kann. © Foto: Roland Huber



Der Idee, die Touristinfo von der Kaiserpfalz zurück auf den Rathausplatz zu holen, erteilten sowohl Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), "der Standort hat Charme, aber die Nachteile überwiegen", als auch Tourismus-Chef Nico Cieslar eine Absage. Zwei Jahre, so Cieslar, habe man gebraucht, "dass sich der Standort in der Pfalz etabliert hat. Jetzt finden uns langsam die Leute". Alle gedruckten Broschüren seien überdies mit Kaiserpfalz-Adresse versehen und die Räume im Streits-Haus "nicht repräsentativ". Gleichwohl könne man sich vorstellen in der Adventszeit dort einen "Counter", also einen Schalter, für die Weihnachtsmarkt-Touristen zu öffnen. "Auch andenkbar", so der Vorschlag des Oberbürgermeisters, sei in den Räumlichkeiten auch ein "Weihnachtsmarkt im Warmen".