Forchheim: Asphaltdecke lässt Sofa vibrieren

NN-Roland Reichel sorgt sich um sein Haus in der Burker Straße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es gibt Sofas, die haben eine eingebaute Massagefunktion. Die Couch von NN-Leser Roland Reichel gehört nicht dazu. Trotzdem vibriert es unter dem Stoff. Die Ursache liegt nicht im Möbelstück, sondern rund acht Meter weiter im Freien.

Schuld soll die Bodenwelle sein, ein asphaltierter Streifen vor dem Wohnhaus von NN–Leser Roland Reichel. Fahren Lkw über die Stelle, spürt das der Forchheimer am eigenen Leib. © Foto: Roland Huber



Schuld soll die Bodenwelle sein, ein asphaltierter Streifen vor dem Wohnhaus von NN–Leser Roland Reichel. Fahren Lkw über die Stelle, spürt das der Forchheimer am eigenen Leib. Foto: Foto: Roland Huber



Vor seinem Haus verläuft die Burker Straße. Die Stadtwerke haben sie einmal quer aufgegraben, Leitungen verlegt und die Lücke wieder mit Asphalt geschlossen.

Geblieben ist ein kleiner, sichtbarer Asphaltteppich. Er liegt in der Nähe des Feuerwehrhauses, auf Höhe des Transformatorenhäuschens. Rollen Lastwagen über diese Stelle, "scheppert es im Haus und alles vibriert", sagt Roland Reichel, der sich im Rahmen unserer NN-Serie "Achtung, Schlagloch!" in der Redaktion gemeldet hat.

Vibrationen im Toleranzbereich

Roland Reichel ist bei der Stadt Forchheim, die für die Straße zuständig ist, bereits vorstellig geworden. Experten waren vergangenes Jahr bei ihm mit einem Messgerät vor Ort, um die Stärke der unerwünschten Massagefunktion zu messen.

Das Ergebnis laut Roland Reichel: Die Vibrationen liegen im Toleranzbereich, die Schwingungen würden einen Zentimeter nicht überschreiten. So ist Anwohner Reichel mit der Stadt zuletzt auseinandergegangen. Doch die Lage hat sich seiner Meinung nach verschlimmert.

Wenn die Vibrationen stärker werden, solle er sich wieder melden, sei ihm gesagt worden. "Und ich habe das Gefühl, dass es stärker wird." Der Forchheimer spürt das auf dem Sofa. "Wenn ein leerer Lastwagen über die Stelle fährt, merke ich am Hintern, dass es vibriert", sagt er und lacht.

Anlass für eine weitere Messung sieht die Stadt nicht, teilt Forchheims Pressesprecherin Britta Kurth auf NN-Nachfrage mit. "Wir haben die Messung an der Bodenwelle durchgeführt und es ist leider so, dass die Vibrationen im Toleranzbereich sind."

Seine Hoffnungen setzte Reichel zwischenzeitlich auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung. 30 statt 50 Stundenkilometer, so hofft er, ließen das Haus samt Sofa weniger erzittern. "Doch vom Oberbürgermeister gibt es keine Reaktion", sagt er - und das, obwohl der Burker CSU-Stadtrat Holger Lehnard schon mehrmals den Wunsch nach 30 Stundenkilometern angesprochen habe.

Tempo 30 mehrfach geprüft

Vom Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim heißt es auf NN-Nachfrage, dass das Thema Tempo 30 in den vergangenen Jahren mehrfach geprüft worden sei. Mit der Westumfahrung Forchheims gelte die Burker Straße nicht mehr als Bundesstraße, sondern habe den Status einer Kreisstraße. "Tempo-30-Zonen sind auf diesen Straßen nicht zulässig", teilt die Stadt mit.

Risse am Haus ausgebessert

Das alleine heißt aber nicht, dass Tempo 30 nicht möglich wäre, sagt das Straßenverkehrsamt. Für einzelne Abschnitte – aber eben keine Zone – sei die Begrenzung grundsätzlich möglich. Das ist dann der Fall, wenn eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Verkehrsrisiko erheblich übersteigt.

Weiter teilt das Straßenverkehrsamt mit: "Eine solche Lage besteht auf der Burker Straße nicht." Fazit: Roland Reichel darf sich keine Hoffnung machen.

Vor einem Jahr hat Roland Reichel sein Haus in der Burker Straße überholt, wie er sagt. "Wir haben Risse ausgebessert und neu gestrichen und wir wollen nicht, dass die Risse wieder kommen."

Von der Garage bröckele der Putz. Ob das von den Vibrationen kommt, kann Reichel nicht mit Sicherheit sagen. "Das kann auch vom Wasser kommen."

Wo es in Stadt und Landkreis besonders holprig zugeht, haben wir in einer Bildergalerie unter www.nordbayern.de/forchheim festgehalten. Sie ärgern sich auch über Schlaglöcher? Dann melden Sie sich bei uns telefonisch unter (09191) 722020 oder per E-Mail unter redaktion-forchheim@pressenetz.de