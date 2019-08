Forchheim: Azubi schlug Mann mit der Faust bewusstlos

FORCHHEIM - Wegen einer Schlägerei vor einer Diskothek in Nürnberg musste sich ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim vor dem Amtsgericht verantworten. Richter Philipp Förtsch sprach den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen schuldig und brummte ihm eine Geldstrafe von 800 Euro, zahlbar in Monatsraten zu 100 Euro, ein Anti-Gewalttraining und die Kosten des Verfahrens auf.

Wegen einer Schlägerei vor einer Diskothek in Nürnberg ist ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim verurteilt worden. Foto: Roland Huber



Der 19-Jährige soll das 22-jährige Opfer mit einem einzigen Faustschlag gegen die Schläfe bewusstlos geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Daraufhin verfolgte ihn die Schwester des Opfers, um ihn festzuhalten. Der Angeklagte soll ihr mit der Faust gegen den Hals geschlagen haben und wiederum geflüchtet sein.

Der Angeschuldigte gab zu Protokoll, er habe das Opfer aus Notwehr geschlagen. Zuvor war es auf der Straße vor der Diskothek zu einer Rempelei zwischen dem Opfer und dessen Freunden gekommen. Daraufhin sei der Angeklagte geschubst und geschlagen worden und auf den Boden gelandet und habe aus dieser Situation heraus selbst zugeschlagen.

Auf Nachfrage des Staatsanwalts, ob das Opfer den Angeklagten zuvor geschlagen habe, gab der Angeklagte an, er könne sich nicht genau erinnern, wer zugeschlagen habe. "Wieso schlagen sie dann das Opfer, wenn sie das Opfer nicht angegriffen hat?", wollte der Staatsanwalt wissen. Der 19-Jährige beharrte auf Notwehr und stritt außerdem ab, seine Verfolgerin geschlagen zu haben.

Der 22-Jährige, der bewusstlos geschlagen wurde, gab an, dass er lediglich schlichten wollte und erst im Krankenhaus wieder aufgewacht sei. Er hatte sich ein blaues Auge und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er könne den Angeklagten nicht sicher identifizieren, weil er sich nicht mehr erinnern könne.

Das zweite Opfer, die Schwester, hingegen war sich sicher. Nachdem der Angeklagte geflüchtet sei, verfolgte sie ihn, um ihn für die Polizei festzuhalten. Als dieser ihr mit der Faust gegen den Hals schlug, sei sie wieder zu ihrem Bruder zurück gelaufen. Mit Hilfe weiterer Zeugen, die sich am Verhandlungstag wegen Urlaubs entschuldigen ließen, konnte der Angeklagte ausfindig gemacht werden.

Die Jugendgerichtshilfe wies daraufhin, dass der Angeklagte noch keine Eintragungen im Strafregister habe, noch bei seinen Eltern lebe und bald eine Ausbildung beginnen werde. Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte gerade volljährig und solle deshalb nach Jugendstrafrecht verurteilt werden sowie eine Gesprächsweisung bei der Awo bekommen.

Der Staatsanwalt forderte eine Woche Dauerarrest, da ein erhebliches Gefährdungspotential vorliege. Richter Philipp Förtsch sprach den Angeklagten der vorsätzlichen Körperverletzung in zwei Fällen schuldig.

Neben seiner Geldstrafe muss der angehende Auszubildende die Kosten des Verfahrens tragen. Bei seiner Ausbildung wird er voraussichtlich ein Monatsgehalt von 800 Euro erhalten, davon gehen dann die monatlichen 100 Euro weg. Außerdem muss er ein Antigewalttraining absolvieren. Es habe keine Notwehrlage vorgelegen und ein Schlag habe dazugeführt, dass ein Unbeteiligter im Krankenhaus lag, das könne nicht sein, so der Richter. Der Angeklagte nahm seine Strafe an. Eine Entschuldigung hörte man jedoch nicht von ihm.

CHIARA RIEDEL