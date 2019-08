Forchheim: Betrügerische "Spendensammler" unterwegs

FORCHHEIM - Sie sammelten so lange, bis aufmerksame Passanten misstrauisch wurden und die Polizei alarmierten: Die Forchheimer Polizei warnt vor einer betrügerischen Bande.

Die Polizeiinspektion Forchheim warnt vor betrügerischen „Spendensammlern“: Die jungen Männer hatten am Montagmittag vor einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße vorgetäuscht, für eine Behindertenorganisation sammeln zu wollen. Hierzu legten sie gefälschte Sammellisten vor. Als sie bemerkten, dass ihre Opfer misstrauisch geworden waren und die Polizei verständigten, flüchteten die Männer in einem dunklen Audi A 4 Avant mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Erste polizeiliche Ermittlungen führten zu einem Kfz-Halter mit Wohnsitz in Baden-Württemberg. Bis zur Festnahme der Täter sei mit weiterem, überregionalem Auftreten zu rechnen, warnt die Polizei.

