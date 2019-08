Forchheim bittet zum Kinosommer 2019

FORCHHEIM - Nach dem Annafest gibt es wieder großes Filmvergnügen unter freiem Himmel direkt in der Kaiserpfalz: zwischen dem 6. und 18. August lädt der "Kinosommer" jeden Abend ein.

Auch der Über-Kinohit 2018/2019 darf beim Forchheimer Kinosommer nicht fehlen: Bohemian Rhapsody. © Fox Deutschland/dpa



„Seit 2003 ist der Forchheimer Kinosommer ein voller Erfolg und ein fester Bestandteil der Sommer-Veranstaltungen“, so Veranstalter Mischa Salzmann. Dabei wird es heuer zwei Besonderheiten geben: Die Sparkasse Forchheim bietet gleich am Eröffnungstag, Dienstag, 6. August, einen Kinobesuch für nur vier Euro. Karten gibt es exklusiv online bei der Sparkasse Forchheim und Restkarten an der Abendkasse.

Sönke Wortmann kommt

„Am Sonntag, 11. August, freuen wir uns schon jetzt auf ein weiteres Highlight“, so Salzmann: Der Regisseur des Films „Der Vorname“, Sönke Wortmann, hat für diesen Abend Besuch angekündigt und wird sich vor Filmbeginn zu einem kleinen Interview in der Kaiserpfalz einfinden.

Auf dem Programm der Kinosommertour stehen Komödien wie „Sauerkrautkoma“, „25 km/h“, „100 Dinge“, „Monsieur Claude 2“ oder auch „Klassentreffen 1.0“. Zudem werden „Ballon“ und „Green Book“ als Filme mit Tiefgang über die Leinwand flimmern. Natürlich dürfen auch die vielbeachteten Musikfilme „A Star Is Born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper in der Hauptrollen sowie der absolute Lieblingsfilm des Kinosommerpublikums 2019 „Bohemian Rhapsody“ nicht fehlen.

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Karten kosten neun Euro (ermäßigt acht und sieben Euro) an der Abendkasse. Jeweils einen Euro sparen Filmbegeisterte, die sich ihre Karten im Vorverkauf sichern. Vorverkaufsstellen sind im NN-Ticket-Point in der Hornschuchallee 7 und in der Lottoannahmestelle Kefferstein in der Hornschuchallee eingerichtet.

Die Vorstellungen:

Dienstag, 06.08. Sondervorstellung der Sparkasse FO: Phantastische Tierwesen: Grindelwald´s Verbrechen

Mittwoch, 07.08. Sauerkrautkoma

Donnerstag, 08.08. 25km/h

Freitag, 09.08. Bohemian Rhapsody

Samstag, 10.08. Monsieur Claude 2

Sonntag, 11.08. Der Vorname (zu Gast: Sönke Wortmann)

Montag, 12.08. Ballon

Dienstag, 13.08. Monsieur Claude 2

Mittwoch, 14.08. 100 Dinge

Donnerstag, 15.08. Klassentreffen 1.0

Freitag, 16.08. A Star is born

Samstag, 17.08. Bohemian Rhapsody

Sonntag, 18.08. Green Book – Eine besondere Freundschaft