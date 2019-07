Forchheim: Brücke am Gründelbach wieder geöffnet

Beliebter Steg wurde in den vergangenen Monaten saniert - 09.07.2019 17:00 Uhr

FORCHHEIM - Eine gute Nachricht für die Fußgänger: Der Steg am „Am Gründelbach“ ist fertig. Das Tiefbauamt der Stadt hat die Sperrung des Fuß- und Radweges aufgehoben.

70000 Euro hat die Stadt in die Sanierung des Fußgängerstegs am Gründelbach investiert. Verfüllt wurde mit Schotter. © Stadt Forchheim



70000 Euro hat die Stadt in die Sanierung des Fußgängerstegs am Gründelbach investiert. Verfüllt wurde mit Schotter. Foto: Stadt Forchheim



Da Tragkonstruktion und Belag des Stegs nicht mehr den Sicherheitsvorgaben entsprachen, wurde die Brücke am Gründelbach in Forchheim Anfang November letzten Jahres gesperrt. Es bestehe erhebliche Gefahr für den Fahr- und Fußgängerverkehr, informierte damals eine Pressemitteilung. Die Brücke verbindet die Straße „Am Gründelbach“ mit der Ruhalmstraße und wird in erster Linie von Schülerinnen und Schülern genutzt, um das Ehrenbürg-Gymnasium zu erreichen.

Die Unterkonstruktion des Steges war morsch und musste erneuert werden. © Ralf Rödel



Die Unterkonstruktion des Steges war morsch und musste erneuert werden. Foto: Ralf Rödel



Fußgänger mussten seitdem über die Nürnberger Straße ausweichen. 70 000 Euro sollte der Neubau der Brücke kosten, bestätigte Tiefbauamtsleiter Werner Schaup, das Geld ist bereits in den städtischen Haushalt 2019 eingestellt.

Aufgefüllt wurde mit Schotter. Die Beleuchtung wird in den nächsten Tagen angeschlossen.