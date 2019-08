Forchheim: Bündnis gegen neuen BayWa-Standort hat erste Erfolge

FORCHHEIM - "Das Wiesenttal soll als grüne Visitenkarte der Fränkischen Schweiz erhalten bleiben", sagt Ulrich Buchholz, Vorsitzender des Forchheimer Bundes Naturschutz (BN). Er hat seine Mitstreiter im Kampf gegen den geplanten BayWa-Umzug gen Sigitzau zu einem ersten Zwischenbericht geladen - und der kann sich sehen lassen.

Sigritzau (hier links des Kersbacher Kreisels) und Umgebung sollen "die grüne Visitenkarte der Fränkischen Schweiz" bleiben, findet das Aktionsbündnis - und forciert ein Bürgerbegehren. © Ralf Rödel



Buchholz Seine Mitstreiter, das sind Mitglieder des unlängst unter BN-Ägide entstandenen „Aktionsbündnisses Pro Wiesenttal“. Ziel: den Neubau auf der grünen Wiese nahe Sigritzau mittels eines Bürgerbegehrens zu verhindern.

Dafür hat das Bündnis am Samstag erstmals in der Forchheimer Fußgängerzone Unterschriften gesammelt – und wird das fortan auch an den kommenden Samstagen machen. Bislang haben sie rund 200 Unterstützer-Autogramme beisammen. Das Quorum für ein Bürgerbegehren: etwa 2500. Grünen-Politiker Emmerich Huber setzt die 200 bisher erhaltenden Unterschriften ins Verhältnis: „Zum Start des ,Rettet die Bienen‘-Begehrens hatten wir im gleichen Zeitraum erst knapp 150.“

Dabei stellt das Aktionsbündnis klar: „Wir haben absolut nichts gegen Siemens oder die BayWa.“ Der BN-Ehrenvorsitzende Hansotto Neubauer erklärt: „Die BayWa hat das Recht auf einen guten Standort – aber nicht auf den allerbesten, wenn es auf Kosten der Allgemeinheit geht.“

Sigritzau und die Wiesen und Wälder um den Ort seien „die naturschützerische Seele Forchheims“, meint Edith Fießer (FGL). Mit der Umsiedelung „verkaufe“ man diese Seele. Alfons Eger von der Biwo bereiten vor allem die von der BayWa geplanten Getreidespeicher Sorgen: „Dort wird dann Rattengift eingesetzt, das dann in die Nahrungskette gelangt. Tote Vögel und Störche sind die Folge.“

BN-Geschäftsführer Friedrich Oehme sieht im Vorgehen der Stadt sogar Verstöße gegen das Naturschutzgesetz und Baurecht: „Hier hat keine gerechte Abwägung stattgefunden.“ Einhellige Meinung des Bündnisses: die Stadt habe sich bei der Suche nach Alternativ-Standorten, von denen es nach Ansicht der Aktivisten genügend gebe, bisher wenig bis gar keine Mühe gegeben.

Noch bis 26. August kann gegen die Baupläne zur BayWa-Umsiedlung, die im Stadtbauamt (Birkenfelderstraße 2) öffentlich ausliegen, Einspruch erhoben werden.