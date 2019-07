Forchheim: Das ist alles beim Ferienprogramm geboten

FORCHHEIM - Ende Juli beginnt für Schüler die schönste Zeit des Jahres. Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, hat das Jugendamt wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt, kennt die Höhepunkte und erklärt, wieso man sich nicht online anmelden kann.

Einer der Höhepunkte des Ferienprogramms ist sicher "Mini-Forchheim": Hier können Kinder hinter die Kulissen blicken. © Anestis Aslanidis



Britta Kurth © Foto: privat



Frau Kurth, welche Veranstaltungen sind bei den Kindern besonders beliebt?

Die Kinder, die unser städtisches Ferienprogramm nutzen, freuen sich sehr über die vielfältigen Kreativkurse, sehr beliebt sind der Besuch des Tierheims und der "Gläserne Globus", ein Tag auf dem Bogenplatz, das Kletterangebot und der "Indoor"-Hochseilgarten. Der absolute Höhepunkt ist jedes Jahr unsere Kinderstadt Mini-Forchheim und der Besuch des Mini-Stadtrats beim echten Oberbürgermeister Uwe Kirschstein. Wir sind sehr froh darüber, dass wieder so viele Kursleiter und Unterstützer dabei geholfen haben, diese vielseitigen tollen Aktionen auf die Beine zu stellen.

Welche Trends sind in diesem Jahr neu dabei?

Neu im Angebot haben wir heuer ein dreitägiges Fußball-Trainingscamp, ein dreitägiges Fantasy-Zeltlager, ein fünftägiges Fantasy Abenteuer-Camp und zwei Veranstaltungen mit Ponys.

Im Internet kann man sich nicht für das Ferien-Programm anmelden. Stattdessen müssen Eltern persönlich im Jugend-Amt vorbeikommen. Warum so umständlich?

Wir setzen auf persönliche Beratung und Anmeldung und wollen auch bewusst bei diesem System bleiben: Die Eltern schätzen es sehr, dass sie schon dienstags beim Bezahlen erfahren, welche Plätze frei sind, müssen auch nur diese bezahlen und erhalten sofort eine Beratung über Alternativ-Angebote, wenn es mit dem Wunsch-Termin nicht geklappt hat. So werden auch umständliche Hin- und Herbuchungen von Kleinbeträgen vermieden. Der Anmeldebeginn wurde auf den Samstag gelegt, damit berufstätige Eltern auch die Chance haben vorbeizukommen und mit den Sachbearbeitern direkt zu sprechen. Bisher gab es bei den Eltern immer viel Zuspruch für unser System. Auch in vielen anderen Kommunen wird dies so gehandhabt.

