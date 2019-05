Forchheim: Das Mensa-Essen kommt künftig aus Mostviel

FORCHHEIM - Der Speisezettel steht auf Neubeginn: Die Schülerinnen und Schüler der beiden Forchheimer Gymnasien werden seit Kurzem mit warmem Essen aus Mostviel verköstigt. Die Betreiberin Sabrina Wittnebel hat nach drei Jahren in der Herder-Ehrenbürg-Mensa (HEM) den Kochlöffel abgegeben.

Tipps und Tricks am Herd vermittelte Stefan Marquard auf Initiative von Sabrina Wittnebel in der Mensa der Gymnasien. Doch nun hat die Pächterin aufgegeben. Foto: Roland Huber



Seit 2016 war Wittnebel, die auch einen Catering- und Partyservice betreibt, Pächterin der landkreiseigenen Einrichtung und kochte frisch das Essen direkt vor Ort in der Mensa. Doch die Essens-Geschäfte liefen nicht wirklich rosig, von den insgesamt 1800 Schülern von Ehrenbürg- und Herder-Gymnasium aßen nicht einmal zehn Prozent in der Aula, dazu kamen etwa 80 Schüler aus der Offenen Ganztagsschule. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte sich Wittnebel den prominenten Sterne-Koch Stefan Marquard in die Aula geholt, im Januar war die Forchheimer Küchen-Crew zur Nachschulung beim Sternekoch in Duisburg. Mehr hungrige Esser haben die beiden Aktionen aber nicht in die Mensa gespült. Wittnebel hat die Mensa aufgegeben, über Gründe will sie sich gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten nicht äußern. Ab 1. Mai wird Wittnebel den Schweizer-Keller in Reuth übernehmen.

"Das Betriebskonzept von Frau Wittnebel für die HEM war auf mehr Essen pro Tag ausgelegt, als letztendlich in der HEM ausgegeben werden konnten", heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamtes. "Hier spielte sicherlich auch die Nähe der HEM zur Innenstadt eine Rolle", heißt es weiter. Will heißen: Die Kinder kaufen lieber Döner, Bratwurst- und Leberkäs-Brötchen in der Stadt, als in der Mensa zu essen.

Seit März kommt das Mittagessen der HEM-Schüler aus Mostviel. Hier, in der Einrichtung der Diakonie, werden tagtäglich rund 550 Essen gekocht. Hungrige Abnehmer sind Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen ebenso wie Senioren, die von hier aus mit "Essen auf Rädern" beliefert werden. Rund 70 Menüs mit Suppe, Hauptgang und Nachtisch werden in speziellen Boxen in die HEM geliefert, "ein großer Spagat" sei das, wie die Leiterin der Diakonie Gräfenberg und des Tageszentrums Mostviel, Irmgard Ginzel, sagt, doch dadurch, dass die Gymnasiasten später als Kindergartenkinder und Senioren essen, sei das machbar. Rechnet man die täglichen Fahrtkosten von Mostviel nach Forchheim, "sind unsere Kosten durch das Schulessen kaum gedeckt". Regelmäßig lassen die Diakonie-Mitarbeiter das Essen in den Schulen nach Geschmack und Aussehen bewerten. Dass es den Kindern schmeckt, sei enorm wichtig, so Ginzel, denn "manchmal ist unser Essen das einzige, das ein Kind am Tag bekommt".