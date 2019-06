Forchheim: Diebe klauen Wohnmobil im Wert von 85.000 Euro

Täter schlugen auf Gelände einer Autowerkstatt zu - Kripo ermittelt - vor 46 Minuten

FORCHHEIM - Ein Mercedes–Wohnmobil haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montagnachmittag in Forchheim gestohlen. Die Polizei sucht nach dem grauen Sprinter mit dem Kennzeichen "FO-MW 2509". Der Wagen hat einen Zeitwert von zirka 85.000 Euro.

Irgendwann in der Zeit zwischen Sonntagabend, 17 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, stahlen die Täter den anthrazitfarbenen Mercedes-Benz Sprinter, der zum Wohnmobil umgebaut ist, vom Gelände einer Werkstatt in der Daimlerstraße. Die Besitzerin parkte das Auto am Sonntag auf dem Gelände, um eine Reparatur durchführen zu lassen. Der Werkstattmeister stellte am Montagnachmittag das Fehlen des Wohnmobils fest.

Zeugen, die in der Daimlerstraße in Forchheim verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge oder den gesuchten Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen "FO-MW 2509" beobachten konnten, melden sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon (0951) 9129-491.

