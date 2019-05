Forchheim: Ein Blick in die Kulissen mit #forchheimshots19

FORCHHEIM - Fotofans aus der Region machen sich auf zur nächsten Mission und dürfen hinter die Kulissen der Brauereien in Forchheim blicken.

Nicht nur fotografieren, sondern auch schmecken lassen dürfen sich die Instagramer das Bier beim Fotorundgang. Foto: Ralf Rödel



Am Tag der offenen Brauereien am Samstag, 25. Mai, lädt Forchheimshots Initiator Matthias Hösch zum „Brauereiwalk“. Es ist eine weitere Station für den Instagram-Wettbewerb unter dem Hashtag #forchheimshots19.

Die Teilnehmer treffen sich um 11.30 Uhr am Forchheimer Rathausplatz und haben die Möglichkeit, einen Einblick mit Führung in der Brauerei Neder zu bekommen. Ab 13 Uhr folgt die offizielle Eröffnung des Tags der offenen Brauereien und die Instagramer können losziehen, um auch die anderen Brauereien fotografisch einzufangen.

Die Bilder werden später mit den Hashtags #brauereiwalk #forchheimshots19 auf Instagram gepostet. Die Bilder werden später mit den Hashtags #brauereiwalk #forchheimshots19 auf Instagram gepostet und sind damit automatisch in der Auswahl für die 100 besten Bilder, die es in die Forchheimshots Ausstellung in der Forchheimer Stadtbücherei schaffen.

