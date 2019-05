Forchheim: Ein letztes Mal zum Puppendoktor

Puppen-Praxis öffnet noch einmal zur "Visite" - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Wer noch schnell einen Termin beim Arzt braucht, sollte sich beeilen: Am Dienstag, 4. Juni, kommt "Dr. med. pup." Ute Geier in die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten.

Ute Geier (rechts im Bild) behandelt nächsten Dienstag noch einmal abgeschmuste Lieblinge. © Foto: Ralf Rödel



Ein letztes Mal den Schädelbasis-Bruch von Lotte kitten, das trübe Glasauge von Elsa richten und den abgetrennten Arm von Annabelle mit ein paar Handgriffen „transplantieren“: Am Dienstag, 4. Juni, kommt letztmals Puppendoktorin Ute Geier zur Sprechstunde und Abschieds-Visite für abgeliebte und überschmuste Lieblings-Puppen in die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten und macht im Handumdrehen die Lieblinge wieder gesund. Geöffnet ist das Sprechzimmer in der Hornschuchallee 7 von 10 bis 16 Uhr. Anstelle des Krankenkassen-Kärtchens sollten Abonnenten ihre ZAC-Karte mitbringen — dann gibt es 20 Prozent Nachlass auf die Behandlung der Patienten.