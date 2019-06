Forchheim: Einbruch bei Pack mer's

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein - Polizei sucht Zeuten - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - Die Beute lag bei 120 Euro. Doch der Schaden, den die Täter anrichteten war immens: Rund 4000 Euro, beziffert die Polizei.

120 Euro Bargeld entwendete ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in einen Gebrauchtwarenmarkt in der Haidfeldstraße. Nachdem er sich gewaltsam Zugang zum Gebäude verschaffte, durchsuchte er es offensichtlich nach Bargeld. Hierbei richtete er Sachschaden in Höhe von 4000 Euro an. Hinweise an die Polizei unter Telefon (09191)70900.

bhe