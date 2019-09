Forchheim: Eine Stadtführung im Zeichen von Fairtrade

FORCHHEIM - Um eine Stadt kennenzulernen, ist eine Stadtführung häufig das beste Mittel. Eine Möglichkeit, um die "Fairtrade Town Forchheim" kennenzulernen und alles über den fairen Handel in Forchheim und der Welt zu erfahren, bot die "faire Stadtführung" mit Inge Tautz vom Weltladen.

Am Wiesentzugang des Marktplatzes erklärte Inge Tautz vom Weltladen, welchen Belastungen die Meere durch Müllansammlungen ausgesetzt sind. © Roland Huber



Tautz wählte bei ihrem Spaziergang im Zentrum der Stadt verschiedene Orte aus, um Kriterien des fairen Handels zu erläutern und den Bezug zu Forchheim herzustellen. Hierbei drehte sich die Führung aber nicht nur um die Fairtrade-Produkte, die man in Forchheim kaufen kann, sondern um den Gedanken „Fairtrade“ und was man darunter versteht.

Startpunkt war der Rathausbrunnen, an dem Tautz den Gästen ein paar Details über das Rathaus verriet, aber vor allem erklärte, was fairer Handel bedeutet und welche fünf Kriterien Forchheim erfüllt, um Fairtrade Town zu sein. Nach dem Beschluss des Stadtrates, Fairtrade Town zu werden und der Bildung einer lokalen Steuerungsgruppe, schlossen sich Einzelhändler und Gastronomen dem Projekt an. Hinzu kamen öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Vereine. Eine Voraussetzung ist auch, dass lokale Medien darüber berichten.

Auf dem Paradeplatz, auf dem der Bauernmarkt und das Ökofest stattfinden, wurde über Kriterien wie den Einkauf von regionaler Ware diskutiert. © Roland Huber



Seit 2013 trägt Forchheim das Siegel: Fairtrade Town. Alle zwei Jahre wird überprüft, ob die Stadt diese Kriterien noch erfüllt. Tautz erläuterte in diesem Zusammenhang die „Idee des fairen Handels“: Es müssen faire Löhne gezahlt, Sozialstandards erfüllt und Umweltschutz, beispielsweise in der Produktion von Lebensmitteln, angegangen werden. Zudem darf keine ausbeuterische Kinderarbeit stattfinden und es muss nachhaltig mit Rohstoffen gewirtschaftet werden. „Zehn von 17 der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen stimmen mit denen des fairen Handels überein“, so Tautz. Wichtig sei es, dass „dritte Weltländer auf Augenhöhe behandelt und als Partner angesehen werden“. Zudem machte sie darauf aufmerksam, was jeder selbst tun könne, wie beispielsweise darauf zu achten, ob man faire Produkte kauft.

Vor dem Amtsgericht erzählte Tautz von zwei Jubiläen: 30 Jahre Kinderrecht, also unter anderem das Recht auf Bildung, sowie 100 Jahre Frauenwahlrecht, was Grundvoraussetzungen für den fairen Handel sind, da beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen wie der Verzicht auf ausbeuterische Kinderarbeit geachtet werden müssen, um die Fairtrade-Kriterien zu erfüllen.

Ein für eine Stadtführung eher ungewöhnlicher Halt war an der Toilettenanlage in der St.-Martin-Straße, der zeigte, wie wichtig Hygiene ist. Laut Tautz seien gepflegte Sanitäranlagen die „Visitenkarte einer Stadt“. Grund für diesen Stopp war, dass zirka ein Drittel der Weltbevölkerung keine Toiletten und Kanalisation zur Verfügung hat. Dies führe zu Wasserverschmutzung, wodurch sich Bakterien und Keime bilden und das Gesundheitsrisiko steigt.

Nur wenige Schritte weiter, vor der Martinskirche, und somit gegenüber des ehemaligen Standorts des Weltladens, konnten die Zuhörer mehr darüber erfahren, wo die Idee des fairen Handels herkommt. Ursprünglich stammt der Gedanke von jungen Leuten aus Amerika und schwappte in den 1970er Jahren nach Deutschland über. In Forchheim war die katholische Landjugend eine der ersten Organisationen, die sich für fairen Handel in der Stadt einsetzte. 2007 eröffnete der Weltladen am damaligen Standort in der St.-Martin-Straße.

Vor einem ehemaligen Milch- und Kolonialwarenladen fragte Tautz in die Runde, welche Waren hier früher wohl unter dem Titel „Kolonialwaren“ verkauft wurden. Die Forchheimer konnten hier Produkte wie Kaffee, Zucker, Bananen, Gewürze oder Kakao, die hier nicht angebaut werden konnten, besorgen. Bei der Kostprobe einer Kakaobohne konnten vor allem die kleinen Zuhörer erleben, was man sich unter Kolonialwaren vorstellen kann und dass die Produkte früher nicht wie heute fertig verpackt in einer Plastiktüte erhältlich waren. Deutlicher machte das Tautz, als sie eine alte Milchkanne aus Blech zeigte, womit die Menschen früher die Milch im Laden oder beim Bauern abholten. Wie aktuell die Verpackungs-Thematik ist, konnte man an diesem einfachen Beispiel sehen, denn das Ziel ist es, auch heute, weniger Plastik zu verwenden.

Vor einem Sportgeschäft an der Hauptstraße zeigte sie die Bestandsteile eines Fußballs und berichtete, dass die Produktion hauptsächlich in Pakistan stattfindet. Heute werden vermutlich sieben bis acht Prozent der Bälle fair gehandelt. Zusätzlich werde viel maschinell hergestellt. Sie erläuterte, dass es vor allem bei Kleidung schwierig sei, zu differenzieren, was „fair“ ist. Es gebe zur Orientierungshilfe Labels, die dem Käufer zeigen, ob die Baumwolle und die Herstellung unter fairen Bedingungen stattfindet.

Auf dem Paradeplatz, auf dem unter anderem immer wieder der Bauernmarkt und das Ökofest stattfindet, wurde über Kriterien wie den Einkauf von regionaler Ware diskutiert. Das ist ökologischer und nachhaltiger, da Produkte nicht bis zum Kunden einen weiten Transportweg hinter sich bringen müssen.

Am Marktplatz, dem ehemaligen Säumarkt, auf dem bis in die 1970er Jahre der Verkauf von Ferkeln, Tauben und anderem Gefieder stattfand, berichtete Tautz von den Mengen an Soja und Getreide, das für die Fleischproduktion an Tiere verfüttert wird und von der Abholzung des Urwaldes, um Weideland zu schaffen. Tautz thematisierte, dass jeder selbst überlegen müsse, wie viel Fleisch er isst. Zudem zeigte sie, wie bedeutsam grüne Oasen in Städten sind, die zur Erholung der Bevölkerung und dem Stadtklima dienen. Durch diese Grünbereiche heizen sich die Städte nicht so extrem auf.

An der Wiesent am Marktplatz kam Tautz auf die Überfischung zu sprechen und berichtete von der Belastung durch Plastikmüll, unter der die Meere leiden. Es gebe im Atlantik, Pazifik und im indischen Ozean fünf riesige Strudel, auf denen Müll schwimmt.

Vor der Forchheimer VHS sprach Tautz augenzwinkernd darüber, dass sich die Weltoffenheit von Forchheim in den Gästen zeige – die Rede war von den Störchen aus Afrika, die auf dem Dach des VHS-Gebäudes nisten. Zudem brachte sie die Afrika-Kultur-Tage zur Sprache, die alljährlich im Juli in der Stadt gefeiert werden. Ein wiederkehrendes Thema war die Bildung, die wichtig ist, um den Fairtrade-Gedanken zu verstehen und einschätzen zu können, ein Bewusstsein zu schaffen.

Der Rundgang endete am neuen Weltladen in der Wiesentstraße, der das Ziel verfolgt, „die Idee vom fairen Handel in die Stadt zu bringen“, wie Tautz erklärte. Dies sollte bei den Führungsteilnehmern gelungen sein.

Start für die nächste faire Stadtführung ist am Freitag, 27. September, um 17 Uhr am Rathausbrunnen.

Michael Endres