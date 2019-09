Forchheim feiert die fränkische Volksmusik

Beim Tag der Fränkischen Volksmusik herrschte entspannte Stimmung im Kaiserpfalzinnenhof. - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Was passt zu Bratwürsten, Schinkenbrot und Bier? Eine zünftige Blasmusik und fränkische Lieder. Beim Tag der Fränkischen Volksmusik in Forchheim wird all das im Innenhof der Kaiserpfalz serviert. Zum Anfang gab es Sonnenschein obendrein, perfekte Bedingungen also, um das Oberfranken-Dasein zu genießen.

Die Langensendelbacher Musikanten setzten am Vormittag den musikalischen Startpunkt des Tags der Fränkischen Volksmusik im Innenhof der Kaiserpfalz. © Foto: Markus Hack



Die Langensendelbacher Musikanten setzten am Vormittag den musikalischen Startpunkt des Tags der Fränkischen Volksmusik im Innenhof der Kaiserpfalz. Foto: Foto: Markus Hack



Mit den Langensendelbacher Musikanten starteten zirka 70 Besucher in den Vormittag. Veranstaltet wird der Tag der Volksmusik seit etwa zehn Jahren, erzählt Otto Rehm aus Dormitz, einer der Organisatoren. Der Heimatverein Forchheim und der Verein zur Wahrung des fränkischen Brauchtums sind verantwortlich. Die Stadt stellt die Kaiserpfalz zur Verfügung — und zwar mit Vergnügen, wie Bürgermeister Franz Streit betont, der sich den Musikgenuss nicht entgehen ließ.

Trachtentanzgruppe Igensdorf war dabei

Auf die Beine gestellt hatten die Veranstalter ein tagesfüllendes Programm, unter anderem waren die Effeltricher Musikanten dabei, die Pommersfelder Heimatmusik, die Trachtentanzgruppe Igensdorf und der Viergesang "Die Lindelberchler" aus dem Raum Gräfenberg/Igensdorf.

Schorri und seine Harmonika hatten gegen Abend das Ziel, die Gäste zum Mitsingen zu animieren, wie Otto Rehm ankündigte.