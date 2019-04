Forchheim: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Autofahrer bemerkte Rauch - Polizei ermahnt zu höchster Vorsicht - vor 28 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - Erneut sind am Mittwochmorgen die Feuerwehren Kersbach, Gosberg, Pinzberg und Forchheim augerückt, um einen potenziellen Waldbrand zu verhindern: Der Brandherd wurde im Waldstück nördlich der Neuberggasse in Kersbach festgestellt.

Zuvor hatte ein Zeuge beim Befahren der A73 in südliche Richtung Rauch auf Höhe Gosberg entdeckte. Bereits am Dienstag kam es nahe Kersbach, unweit des jetzigen Einsatzortes, zu einem Brand.

Die seit Wochen andauernde Dürre begünstigt die Entwicklung von Feuer in der Natur. Die Forchheimer Polizei weist deshalb nochmals ausdrücklich auf die derzeit bestehende Waldbrandgefahr hin.

Bilderstrecke zum Thema

Bei Geroldsgrün im Landkreis Kronach standen am Ostersonntag etwa 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. Rund 150 Einsatzkräfte kämpften vor Ort gegen das Feuer an einer abgelegenen Stelle. Besonders der Transport des Löschwassers wurde zur echten Herausforderung.