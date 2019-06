Forchheim: Frau Doktor hat letztmalig Sprechstunde

Puppendoktorin Ute Geier behandelt heute abgeschmuste und verletzte Lieblinge - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Letzte Visite in Forchheim: Heute hat Ute Geier letztmals ihre "Praxis" in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten geöffnet. Sprechstunde ist noch bis 16 Uhr.

Ute Geier (links) verarztet die kranke Rosi, die Gertraud Bauer in die Sprechstunde gebracht hat. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Rosi ist schwer verletzt. Bei einem Sturz von der Sofa-Lehne hat sich die zarte Porzellan-Puppe beiden Unterschenkel gebrochen. "Die Puppe ist ein Andenken an meine Mutter", erzählt Gertraud Bauer, die mit Rosi in die Sprechstunde von Ute Geier gekommen ist. Die Anamnese von "Frau Doktor" ist schnell gestellt: Zwei neue Porzellan-Prothesen werden Rosi wieder heil machen. Bis 16 Uhr ist die Praxis in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten in der Hornschuchallee 7 noch geöffnet, wer heute keine Zeit hat, in die Sprechstunde zu kommen, für den hat Ute Geier ein Puppennotruf-Telefon eingerichtet: Unter (0160)4082898 gibt es Hilfe für verletzte Lieblinge.