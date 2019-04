Forchheim gab Franz Stumpf die letzte Ehre

Alt-Oberbürgermeister: Trauerfeier und Beisetzung mit vielen Ehrengästen - 13.04.2019 12:22 Uhr

FORCHHEIM - Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf ist am Samstag unter großer Anteilnahme der Forchheimer und mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Gesellschaft zu Grabe getragen worden.

Zur Trauerfeier für Alt-OB und Ehrenbürger Franz Stumpf stand ein Bild von ihm mit Amtskette vor dem Altarbereich der Martinskirche. © Ralf Rödel



Zur Trauerfeier für Alt-OB und Ehrenbürger Franz Stumpf stand ein Bild von ihm mit Amtskette vor dem Altarbereich der Martinskirche. Foto: Ralf Rödel



Hunderte Menschen gaben am Samstagvormittag Franz Stumpf das letzte Geleit. Neben Fahnenabordnungen von Vereinen und der Forchheimer Feuerwehren erwiesen auch hochrangige Politikerinnen und Politiker dem am Dienstag verstorbenen Alt-Oberbürgermeister die letzte Ehre.

Von der bayerischen Staatsregierung waren Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (FW) gekommen. Aus dem Landtag zudem die Abgeordneten Michael Hofmann (CSU) und Sebastian Körber (FDP). Die Trauergäste aus dem Bundestag waren die Abgeordneten Thomas Silberhorn (CSU, Staatssekretär), Andreas Schwarz (SPD) und Lisa Badum (B90/Grüne).

Die ehemalige Landtagsabgeordnete und Witwe von Franz Stumpfs Vorgänger als Oberbürgermeister, Irmgard Edle von Traitteur, war ebenfalls angereist. Außerdem Bezirkstagspräsident Henry Schramm sowie zahlreiche Landräte und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region, ebenso wie Erlangens Alt-OB Siegfried Balleis, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz sowie Stadt-, Kreis- und Bezirksräte.

Bilderstrecke zum Thema Forchheim nimmt Abschied von Franz Stumpf Mit einem Requiem in der Stadtpfarrkirche St. Martin und der Beerdigung auf dem Alten Friedhof hat Forchheim von dem am Dienstag verstorbenen Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf Abschied genommen.



Regionaldekan und Stadtpfarrer Martin Emge zelebrierte mit seinen beiden Vorgängern Monsignore Otto Donner und Monsignore Georg Holzschuh den Trauergottesdienst. Hier in St. Martin, darauf legte Emge den Schwerpunkt seiner persönlichen Ansprache, lagen die Wurzeln Franz Stumpfs, hier spielte sich bis zuletzt sein Leben ab. Im Schatten von St. Martin wurde er am 31. Juli 1950 geboren, im Taufbecken dieser Kirche getauft, er wuchs an der Wiesent auf und die Kraft des Wassers trieb, so Emge sinnbildlich, gewissermaßen auch das Kraftwerk Franz Stumpf an wie es das Kraftwerk am elterlichen Wasserkraftwerk antrieb und noch antreibt.

Vier Nachrufe

Wie vom Verstorbenen gewünscht wurden in der Kirche vier Nachrufe gehalten: von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), vom persönlichen wie politischen Freund Franz Streit (CSU), von Walter Mirschberger im Namen der zahlreichen Vereine, in denen Stumpf Mitglied war oder die von ihm gefördert worden waren und ein Freund aus der Erlanger Studentenverbindung, deren "treuer Bundesbruder" Stumpf bis zuletzt war.

Bilderstrecke zum Thema Eine Forchheimer Ära namens Franz Stumpf Vom Rathausjuristen zum Oberbürgermeister, der mehr als ein Vierteljahrhundert an der Spitze der Stadt stand: Franz Stumpf hat Forchheim für die Wirtschaft geöffnet und internationale Unternehmen angesiedelt, gleichzeitig war er stets bodenständig und ein Forchheimer durch und durch. Auch nach seiner Zeit als OB blieb er - beispielsweise als Kreis- und Bezirksrat - ein Mitgestalter der Lokalpolitik. Hier sind die Bilder, die die Ära Stumpf einfangen sollen.



OB Kirschstein würdigte die Leistungen der "öffentlichen Person" Franz Stumpf und verneigte sich davor. Die Rede von Franz Streit, den Freund seit Kindestagen, fiel sehr emotional aus. Er hatte immer wieder Mühe, die Tränen der Rührung unter Kontrolle zu halten, weil ihm der Abschied so nahe ging. Walter Mirschberger hob hervor, dass Franz Stumpf die Bedeutung der Vereine von Anfang an erkannt hatte, auch die wertvolle Arbeit, die dort geleistet wird, und dass er immer ein offenes Ohr für die Vereinsvertreter der unterschiedlichsten Bereiche gehabt habe.

Die Kirche St. Martin war sehr gut gefüllt. Auf dem Friedhof fanden sich ebenfalls hunderte Menschen ein. Nach der Familie Stumpf nahmen viele Forchheimerinnen und Forchheimer am offenen Grab persönlich Abschied von ihrem ehemaligen Oberbürgermeister.

Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail