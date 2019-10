Forchheim: Gehobenes Wohnen in einer Pyramide

FORCHHEIM - "CityTerrassen" heißen die Wohnungen, die in der Löschwöhrdstraße in Form einer Stufenpyramide entstehen. Nun wurde das zweite Stockwerk draufgesetzt. Bei anderen Bauprojekten in der Stadt tut sich dafür nicht so viel...

Das zweite Stockwerk wurde schon daraufgesetzt, sodass erstmals die künftige Pyramidenform zu erkennen ist. © Foto: Roland Huber



Nichts Neues vom so genannten Philosophenviertel auf dem heutigen Jahn-Gelände gibt es zu berichten. Die beteiligten Investoren und Sportvereine sprechen noch darüber, wie Neubau und Umzug genau vonstatten gehen sollen.

Derweil wachsen andere Wohnbauprojekte in Forchheim unaufhaltsam in die Höhe. Unter anderem das spektakuläre Vorhaben des Nürnberger Bauträgers Bauwerke-Liebe & Partner in der Löschwöhrdstraße, Ecke Stauffenbergstraße. Die ehemalige Landwirtschaftsschule wird als „CityDenkmal“ mit 17 Wohnungen ausgestattet. Dahinter entstehen die so genannten „CityTerrassen“ (acht Wohnungen), eine Stufenpyramide mit vier Geschossen. Das zweite Stockwerk wurde schon daraufgesetzt, sodass erstmals die künftige Pyramidenform zu erkennen ist. Fast 70 Prozent der Wohnungen in beiden Häusern wurden bereits verkauft, so die offizielle Auskunft.

Die Quadratmeterpreise für die Ausstattung in der Kategorie „gehoben“ erreichen hier Höhen von über 5000 Euro. Die Pyramide soll Ende 2020 fertig sein, das „Denkmal“ spätestens Anfang 2021.

