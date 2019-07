Forchheim: Geldstrafe für Verfolgungsjagd mit der Polizei

21-jähriger Fürther auf halsbrecherischer Flucht am Feuerstein - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zwischen Drosendorf und dem Feuerstein hat sich ein 21 Jahre alter Fürther im Juni 2018 eine regelrechte Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bis zu 140 km/h hatte sein Wagen dabei auf dem Tacho. Und das auf der kurvenreichen Strecke. Num musste er sich wegen seines Verhaltens vor dem Forchheimer Amtsgericht verantworten.

Die Straße über den Feuerstein zwischen Ebermannstadt und Drosendorf eignet sich aufgrund ihres Kurvenreichtums nicht direkt als Rennstrecke. Dem 21-jährigen Mattias F. aus Fürth (Name geändert) war das im Juni 2018 egal. In Fahrtrichtung Drosendorf überholte er ein Auto mit derart überhöhter Geschwindigkeit, dass er beim Wiedereinscheren ins Schleudern geriet. Zwar gelang es F., sein Auto wieder abzufangen, dann fuhr er jedoch ungehindert mit viel zu hoher Geschwindigkeit weiter.

Zwei Polizeibeamte, die gerade als Zivilstreife eine Polizeikontrolle beendet hatten, kamen F. in diesem Moment entgegen und beobachteten den Überholvorgang. "Es hat ordentlich gestaubt, weil er auf das Bankett kam und dann ins Schleudern geriet", erklärte einer der beiden Beamten im Zeugenstand. Gleich danach nahmen sie die Verfolgung auf, konnten F. jedoch nicht einholen.

Offenbar in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden, wendete F. seinen Wagen und fuhr in entgegengesetzter Richtung noch einmal an der Streife vorbei. Nach weiteren zwei Kilometern Verfolgung mussten die Beamten an der Einfahrt zum Flugplatz Feuerstein aufgeben, F. war bereits kurz nach der zweiten Begegnung weitestgehend aus dem Sichtfeld verschwunden. Die Auswertung der im Streifenwagen vorhandenen Dashcam ergab für F.s Wagen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf der gefährlichen Strecke. Beim Polizeiauto hätten aufgrund der ständig wechselnden Geschwindigkeiten die Bremsen schon nicht mehr richtig gegriffen – einzige Konsequenz sei der Abbruch der Verfolgung gewesen.

F. machte in der Verhandlung keine Angaben. Durch die Aussagen der Beamten konnte er jedoch als Fahrer identifiziert werden. Staatsanwalt Andreas Uhlstein sah sich deshalb in seiner Anklage bestätigt. Er hielt F. zugute, dass er keine Vorstrafen aufwies. Nach der Tat war er jedoch noch einmal negativ im Verkehr aufgefallen, als er innerorts 30 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen war. Den Führerschein hat F. aufgrund unklarer Zuständigkeiten des Gerichts erst im Juni 2019 abgeben müssen.

Uhlstein plädierte aufgrund der Lebensumstände von Matthias F. auf die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht. F. wohnt zwar noch bei seinem Vater im Haushalt, er arbeitet aber als Kfz-Mechatroniker und verdient etwa 1200 Euro. Uhlstein forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro. Die Tagessatzhöhe errechnet sich vor Gericht aus dem angegebenen Bruttogehalt geteilt durch 30 Tage. Zudem forderte der Staatsanwalt einen dauerhaften Führerscheinentzug.

Eifrige Polizisten?

F.s Verteidigerin holte regelrecht zum Gegenschlag aus: Sie sehe es nicht als zweifelsfrei bewiesen an, dass F. tatsächlich hinter dem Steuer saß und unterstellte den Polizeibeamten Belastungseifer: "Auch eine Rücksichtslosigkeit im Verkehr hat sich nicht ausreichend ergeben", sagte sie. F. hätte auch auf einen Feldweg abbiegen können, nachdem er zum zweiten Mal an den Beamten vorbeigekommen war. Dem stand jedoch die Behauptung des Polizisten entgegen, der angab, den Wagen noch einmal kurz in der Ferne erkannt zu haben. Die Anwältin stellte zudem einen Antrag für die Einberufung eines humanbiologischen Gutachtens, damit F.s Identität zweifelsfrei geklärt werden könne. Richter Philipp Förtsch lehnte das jedoch mit der Begründung ab, die Zeugenaussagen seien vertrauenswürdig genug.

Förtsch verurteilte F. zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro. Zudem darf er fünf Monate lang kein Auto mehr fahren und trägt die Kosten des Verfahrens. "Ich bin überzeugt, dass der Angeklagte tatsächlich der Fahrer war", sagte Förtsch. Auch könne er keinen Belastungseifer der Polizisten erkennen. "Herr F. hat eigentlich alles missachtet, was ein Fahrzeugführer missachten kann", erklärte der Richter abschließend.

JULIAN HÖRNDLEIN