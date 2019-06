Bei sengender Sonne fanden am Stadtfest-Samstag nicht allzu viele Besucher den Weg an die Bierbänke. Dabei gab man sich mit einer ganzen Reihe großartiger Straßenmusiker alle Mühe, das flanierende Publikum zu unterhalten. Wir haben die Bilder!

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.