Forchheim: Gericht verurteilt 19-jährigen Mehrfach-Straftäter

Wenn er getrunken hatte, war offenbar die ganze Welt sein Feind - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Nach einer Serie von Straftaten, mit teils einschlägigen Vorstrafen und teilweise mit Bewährung, hat ein Heranwachsender vor dem Amtsgericht Forchheim mit der Aussicht auf eine längere Gefängnisstrafe gestanden.

Insgesamt neun Straftaten von 2018 legte das Schöffengericht um Jugendrichter Philipp Förtsch dem 19-Jährigen zur Last. Dabei ging es um Körperverletzung und Delikte der gefährlichen Körperverletzung. Sechs der Taten geschahen während einer abendlichen Abiturfeier, eine auf dem Annafest und die letzten beiden auf einer Dorfkirchweih.

Der junge Mann ließ durch seine Anwältin Mareen Basler erklären, er könne sich an die meisten der Fälle gar nicht mehr erinnern, was auf seinen hohen Alkoholpegel an diesen Abenden zurückzuführen sei. Den Fall am Annafest gestehe er ein, mit dem dort Geschädigten habe er sich bereits außergerichtlich geeinigt und 700 Euro Schmerzensgeld überwiesen. Insgesamt wurden 25 Zeugen vernommen. Die meisten waren von der Abiturfeier. Sie bezeugten, dass sich rivalisierende Gruppen auf dem Fest befunden hätten, in einer der jüngere Bruder des Angeklagten. Der habe seinen Bruder angerufen, angeblich, um mit ihm den Heimweg anzutreten. Dazu kam es aber nicht.

Denn während sich das erste Opfer mit dem jüngeren Bruder unterhielt, verpasste ihm der Angeklagte unvermittelt von der Seite einen Kopfstoß, so dass er benommen zu Boden ging. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem der 19-Jährige auch eine junge Frau anrempelte, die sich ihren Weinbecher ins Gesicht schüttete und sich blendete. Die Frau betonte allerdings vor Gericht, dass sie nicht glaube, dass es sich dabei um Absicht gehandelt habe. Der Angeklagte hätte sich sofort dafür entschuldigt, als sie ihn darauf angesprochen habe.

Sie habe versucht, den aufgebrachten Mann aus dem Anwesen und von der Feier wegzubringen. Leider kam ihm dabei ein weiterer junger Mann in die Quere, den er anhielt und ihm ebenfalls eine Kopfnuss verpasste. Die hatte diesmal eine offene Nasenbeinfraktur zur Folge. Einer der Zeugen, der sich um das Opfer kümmerte, beschrieb sogar es habe „wie ein Wasserfall geblutet“. Das Geplänkel ging dann munter und ziemlich blutig weiter, doch so recht lässt sich keien Ursache außer Alkoholmissbrauch ausmachen.

Am ersten Annafestwochenende 2018 schlug der 19-Jährige erneut zu. Diesmal traf es erneut einen Unbeteiligten, der sich am Imbiss etwas zu essen holen wollte. Er habe hinter sich Geschubse gespürt, sich umgedreht und dabei schon den ersten Faustschlag ins Gesicht bekommen. Ähnlich ging es auch bei dem Vorfall auf einer Dorfkirchweih zu.

Polizisten angegriffen

Diesmal stieß der Angeklagte mit einem anderen Mann zusammen, der dadurch sein Getränk verschüttete. Hier sei der 19-Jährige nach den Schlägen ins Gesicht des anderen geflüchtet. Als die Polizei den Täter schnappte, leistete er wieder heftige Gegenwehr, kratzte und spuckte, bevor er in Handschellen im Krankenwagen landete. Er hatte 2,29 Promille und Rückstände von Cannabis im Blut.

2017 war der junge Mann bereits in ähnliche Fälle verstrickt gewesen. Die Gerichtsverhandlung dazu fand gerade drei Tage nach dem Vorfall auf dem Annafest statt, für die Taten auf der Kirchweih war der 19-Jährige damit auch noch unter Bewährung gestanden. Insgesamt hatte er damit bereits sechs Vorstrafen.

"Völlig inakzeptabel"

Jugendrichter Förtsch meinte, das Muster sei klar. Jedes Mal sei der junge Mann extrem betrunken gewesen und habe dann zugeschlagen. Er sagte: „Ihre Taten sind natürlich völlig inakzeptabel, Sie haben ja wirklich reihenweise unschuldige Menschen zusammengeschlagen.“

Für den Angeklagten sprach, dass er nach seiner letzten Verurteilung eine Therapie begonnen und seinen Alkoholkonsum stark reduziert hat. Daher konnte ihm die Jugendgerichtshilfe eine positive Sozialprognose ausstellen, auch weil der Mann eine Ausbildungsstelle hat.

Verteidigerin Mareen Basler erklärte, natürlich könne man weder die Taten ihres Mandanten noch deren Folgen schönreden, aber für ihn sei die Trinkerei ein immenses Problem gewesen, auf das alle seine Straftaten zurückzuführen wären. Ein Gefängnisaufenthalt würde Therapie-Fortschritte zunichte machen. Der Angeklagte selbst schloss mit der Aussage, er gäbe alle Vorwürfe komplett zu, bis auf die Tritte auf einen am Boden Liegenden. Er sagte: „Ich habe schon oft im Gericht gesessen und gesagt, ich würde mich ändern. Jetzt habe ich die Gefahr verstanden, dass ich wirklich ins Gefängnis gehen könnten und daher bitte ich hier um eine letzte Chance.“

Das Schöffengericht hat sie ihm nach langer Beratung gewährt. Der 19-Jährige erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Dazu kommen vier Wochen Dauerarrest, sowie jeweils 1000 Euro Schmerzensgeld an zwei der Opfer, die Fortsetzung seiner bisherigen Therapie und die Teilnahme an einem Antigewalttraining.

Förtsch erklärte danach: „Ihre Bewährung hängt am seidensten Faden, ihre Aggressivität ist wie ein Vulkan. Genau so brechen Sie aus und treffen Unschuldige. “

Florian Ritter