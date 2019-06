Forchheim gibt 150.000 Euro für Nanotechnologie aus

FORCHHEIM - Silke Christiansen ist keine Frau, die große Umschweife mag: „Wir wollen von Ihnen 150.000 Euro“, erklärt die Physikerin mit dem Professoren-Titel vor den Forchheimer Stadträten. Keine Stunde später, nach ihrem Rechenschaftsbericht, fällt die Entscheidung der Stadträte einstimmig und Manfred Hümmer (FW) meint: "Sie hätten noch mehr Geld verlangen können."

Weil der Platz im Medical Valley bereits knapp ist, wurden als Übergangslösung auf dem Grundstück in nächster Nähe zwei Labor-Container aufgestellt. Foto: Roland Huber



Winzig klein sind die Teilchen, mit denen sich Silke Christiansen beschäftigt. Seit dem Jahr 2017 hat die Physik-Professorin ihre Forschungsstätte im Medical Valley bezogen. Dort baut die Expertin für Nanostrukturen mit dem INAM (Innovationsinstitut für Nanotechnologie und korrelative Mikroskopie) eine „Forschungseinrichtung mit Technologiedienstleistung im Bereich der nanoskaligen Hochtechnologiematerialien und der Biomedizin auf“, informiert die Homepage.

Um in diesem Bereich exakt zu arbeiten, müssen die entsprechenden baulichen Gegebenheiten geschaffen werden, die Christiansen im Medical Valley gefunden hat. Im Keller und im ersten Stock des Gebäudes an der Äußeren Nürnberger Straße ist das INAM ansässig, die Miete werde mit Hilfe von Sponsoren bezahlt, so die Professorin. Doch der Platz ist beengt, deswegen stellt man als Übergangslösung Laborcontainer auf dem freien Platz neben dem Medical-Valley-Parkplatz auf.

Der Technologiekonzern Zeiss mit den Standorten in Jena und Oberkochen unterstützt mit seinen optischen und optoelektronischen Geräten das Innovationszentrum in Forchheim, das exakt in der Mitte dieser beiden Standorte liegt. Die Zeiss Partnerschaft bringe einmaliges Equipment nach Forchheim, sagt die Professorin, etwa ein tonnenschweres „Orion Nano F Mikroskop“. Mit diesem „Super-Mikroskop“ beteilige man sich seit April an einem EU-weiten Projekt zur Osteoporose-Forschung.

Dabei kann das Mikroskop für die Osteoporose-Forschung Feinstrukturen im Knochen erforschen und es kann auch zur Wasseruntersuchung und hier vor allem zum Aufspüren von Nanoplastik verwendet werden. Hier arbeite man auch mit den Stadtwerken Forchheim zusammen. „Wir tun das für euer Forchheimer Wasser“, sagt die Professorin.

Mit Hilfe dieser sehr empfindlichen Mikroskope können im Auftrag von Industriekunden wie Schaeffler oder Siemens die Oberflächen bis in die Nanostruktur hinein untersucht werden. Ein Nanometer ist dabei ein Milliardstel Meter. „Die Speerspitze der Mikroskopie“ käme nach Forchheim, mit den Supergeräten könne man „Partikel angucken, die 1 My groß sind“. Ein Haar, so schiebt die Professorin nach, habe 20 My.

In einem knapp einstündigen Vortrag erläutert die Professorin „Was wir bis jetzt mit ihrem Geld gemacht haben“, „wie wir Wissenschaft und Innovation nach Forchheim bringen“, und wie „Forchheim als Wissenschaftsstandort“ weitergebracht werden kann. „Geplant“, „beantragt“ und „in Vorbereitung“ sei viel, so die Professorin, die in ihrem Vortrag die anstehenden Projekte oft in den Konjunktiv taucht:

„In der oberfränkischen Provinz“

Man plane Diplomanden und Doktoranden in Forchheim anzustellen, die dann in Berlin promovieren, es gäbe Antrage für internationale Stipendiaten etwa aus Südafrika, „die in der oberfränkischen Provinz“ ihre Studien betreiben könnten.

Ein Rahmenvertrag mit Healthineers sei „kurz vor der Unterzeichnung“. Dazu beamt Christiansen einen Schriftwechsel per E-Mail an die große Leinwand: „Liebe Silke, wir gehen den Rahmenvertrag weiter durch“, heißt es dort.

150.000 Euro braucht die Professorin, um ihr Institut „ein bisschen schöner zu machen“, schließlich seien die Kellergänge im Medical Valley, dazu zeigt Christiansen eine Fotoansicht, „nicht wirklich repräsentativ“ und um „im Spirit weiterzuarbeiten“. Auch für die „Weiterentwicklung des INAM als Host einer Zweigstelle von Fraunhofer/Leibniz und als Host einer Max-Planck-Emeritusgruppe“ soll die Finanzspritze dienen.

Denn: „Laserschutz macht keiner für umsonst“, sagt die Physikerin und will dabei, wie sie sagt, „mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen“. Übersetzt heißt das in Christiansens Worten: „Mit relativ kleinem Geld kann man Großes bewirken.“ Wer sich nicht wirklich unter Nanotechnologie etwas vorstellen kann, dem bietet die Physikerin Führungen durch das INAM im Medical Valley an: „Sie haben es verdient, mitgenommen zu werden.“

„In die Welt strahlen“

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) hält das INAM für „perfekt aufgestellt um von Forchheim in die Welt zu strahlen“. Manfred Hümmer, spricht von einer „Win-win-Situation“ und lobt die Professorin: „Sie sind ein Glücksfall für Forchheim.“ Der Beschluss für den Zuschuss fällt einstimmig.