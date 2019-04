Forchheim: Gut speisen im "Gutlands"

FORCHHEIM - Neugierige und Hungrige vor: Am Samstag eröffnet das "Gutlands" in der Bayreuther Straße.

Schwere Holzplanken, moderne Leuchten und Fachwerk: Wir durften schon mal einen Blick ins neue Lokal werfen. © Matthias Mösel



Schwere Holzplanken an der Decke, Fachwerk-Elemente und Leuchten, die an Industrie und Loft erinnern: So präsentiert sich das „Gutlands“, das neue Restaurant im „Arivo“ Hotel in der Bayreuther Straße. Hungrige und Interessierte gleichermaßen sind zum sogenannten „Soft-Opening“ am Samstag, 27. April, ab 11 Uhr eingeladen.

Das Restaurant soll, wie Hotelchef Matthias Mösel betont, ein „Gasthaus für alle Forchheimer“ sein. Auf der Speisekarte stehen fränkische Brotzeiten ebenso wie Suppen, Salate und warme Speisen wie Burger und Ribs. Die Küche ist täglich durchgehend von 8 bis 21.30 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag gibt es nicht.

