Forchheim: Gute Noten für die nächste Generation

Jugendblasorchester des Musikvereins Buckenhofen erreicht zweiten Platz auf nationaler Ebene. - vor 39 Minuten

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Zum Auftakt in den Wettbewerbsmonat Mai reisten die 47 Aktiven des Jugendblasorchesters des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen nach Balingen – zum Orchesterwettbewerb "BW Musix" der Bundeswehr, der alljährlich ambitionierte Nachwuchsmusiker aus ganz Deutschland anlockt.

Die Musikerinnen und Musiker des MVFB-Jugendblasorchesters bejubeln mit ihrem Dirigenten Andreas Bauer und den Betreuern ihren Erfolg. Foto: Heinrich Kredel



20 Ensembles traten in vier verschiedenen Kategorien auf. Mit dem Pflichtstück "Voyage Into The Blue" und dem Selbstwahlstück "Schloss Orth" lieferten die jungen Musiker aus Forchheim eine eindrucksvolle Leistung ab – mit der sie schon beim Frühlingskonzert in der Konzerthalle Bamberg ihr Publikum begeistert hatten.

Die Jury hob besonders die beachtliche Musikalität, Interpretation und die Bühnenpräsenz des Jugendblasorchesters hervor. Die Spannung auf das Ergebnis musste noch weitere 24 Stunden ausgehalten werden und war aufgrund der durchwegs sehr guten Darbietungen der acht weiteren Bewerber in der Kategorie III besonders groß.

Da im Rahmen der Siegerehrung bei der Bekanntgabe des Rankings mit dem achten Platz begonnen wurde, brandete mit jedem anderen Orchester, das aufgerufen wurde, immer größerer Jubel auf.

Letztlich mussten sich die musikalischen Botschafter Forchheims mit 92,88 von 100 möglichen Punkten zufrieden geben – ein Wimperschlag von weniger als einem Punkt Rückstand zur "Knabenmusik Meersburg". So landete das Orchester des Musikvereins landeten am Ende auf Platz 2.

Musikkorps kommt nach Forchheim

Dieses Ergebnis markiert einen weiteren Meilenstein in der Ausbildung und Nachwuchsförderung im Musikverein Forchheim-Buckenhofen – die in Balingen mit einem außergewöhnlichen Preis belohnt wurde: Das Orchester darf sich eines der Musikkorps der Bundeswehr aus der Umgebung zu einem Aktionstag nach Forchheim einladen, um in Workshops und Registerproben von den Profis zu profitieren.

Der Aktionstag wird mit einem Benefizkonzert des Musikkorps zugunsten der Jugendförderung des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen gekrönt.