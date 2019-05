Forchheim: Hainbrunnenstraße wird gesperrt

Vollsperrung für Autos und den Busverkehr ab nächsten Montag, 13. Mai

FORCHHEIM - Autofahrer und Busfahrer aufgepasst: In der kommenden Woche wird ein Teil der Hainbrunnenstraße gesperrt.

Ab nächster Woche wird die Hainbrunnenstraße gesperrt. Foto: dpa



„Für den unteren Bereich der Hainbrunnenstraße nach der Einmündung Hainstraße bis zur Einmündung Schützenstraße wird ab Montag, 13. Mai, bis Freitag, 17. Mai, eine Gesamtsperrung des Verkehrs angeordnet“, informiert das Straßenverkehrsamt der Stadt. Fußgänger und Fahrradfahrer sind von der Sperre ausgenommen.

Ebenfalls von der Sperre betroffen ist die Buslinie 261. Die Haltestelle Schützenstraße entfällt. Die Haltestellen BRK-Heim, Ernst-Reuter-Platz, Am Eichenwald und Martin-Luther-Straße werden nur in Fahrtrichtung „Viktor-von-Scheffel-Platz“ bedient. Fahrgäste die zum Bahnhof, in die Innenstadt oder Richtung Forchheim-Nord möchten, müssen mit dem Bus über die Lichteneiche zum ZOB fahren. Grund der Sperrung sind Arbeiten für einen Kanalhausanschluss.