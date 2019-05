Forchheim: Heizzentrale soll für Wärme im HGF sorgen

FORCHHEIM - Das Herder-Gymnasium Forchheim (HGF) erhält eine neue Heizung, vielmehr ein kleines Blockheizkraftwerk. Die alte Heizanlage wurde in den Osterferien ausgebaut. Da konnte jedoch keiner ahnen, dass es vor dem Einbau der neuen Heizung noch einmal kalt werden würde. Schüler und Lehrer müssen sich nun vorübergehend mit warmen Jacken und Heizlüftern behelfen.

In den Osterferien wurde die alte Heizung im Herder-Gymnasium ausgebaut. Weil da noch keiner ahnte, dass es kalt wird, müssen nun Heizstrahler für Wärme sorgen. © Jana Schneeberg



Der Einbau der neuen Anlage ist keine kleine Sache, sondern eine Umstellung der kompletten Technik. Dementsprechend dauert es, bis die Heizung wieder so läuft, wie sie laufen soll. Der Landkreis als Sachaufwandsträger der Gymnasien setzt dabei auf eine klimaschonendere Energieversorgung. So wurde schon vor längerem entschieden, dass statt einer reinen Gasheizung ein Dezentrales Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut werden soll.

„Das erzeugt eigentlich Strom, die Wärme entsteht dabei als Abfallprodukt“, erklärt Dominik Bigge, Klimaschutzmanager des Landkreises. Der Strom soll künftig von beiden Gymnasien genutzt werden, denn auch das Ehrenbürg-Gymnasium sei mit dem Stromnetz des HGF verknüpft, so Bigge. Er rechnet vor, dass der Wirkungsgrad der neuen Anlage bei über 90 Prozent liegt (eine Kohleheizung habe demgegenüber einen Wirkungsgrad von 30 Prozent). Auch der Ausstoß von CO2 soll gesenkt werden.

Bis zum Einbau des neuen BHKW wird allerdings noch ein wenig Zeit ins Land ziehen. Erst Ende Juli werde die neue Anlage geliefert, so Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamtes. Bis dahin werde die Infrastruktur drumherum erneuert.

Parallel finden die gleichen Arbeiten auch im Landratsamt statt. Auch dort wird die alte Heizung gegen ein BHKW ausgetauscht. Den Zuschlag für die neuen Anlagen hat in nicht öffentlicher Sitzung des Kreisbauausschusses die Südwärme AG aus Unterschleißheim erhalten. Eine Investitionssumme wollte Pressesprecher Strehl nicht nennen. In einer früheren Ausschusssitzung war von Kosten in Höhe von 680.000 Euro die Rede.

Beide Mini-Kraftwerke sollen bis zur neuen Heizsaison funktionstüchtig sein. Nicht eingeplant hatten die Beteiligten dabei, dass es Anfang Mai noch einmal zu einem Kälteeinbruch kommen wird. „Wir haben die Schüler und ihre Eltern deshalb informiert, dass momentan etwas wärmere Kleidung nötig ist“, erklärte Jürgen Sauer, stellvertretender Schulleiter des HGF. Zusätzlich hat das Landratsamt tragbare Heizstrahler organisiert, die in jeder Klasse bei Bedarf aufgestellt werden können.