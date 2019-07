Forchheim: In fränkischer Tracht zum Annafest-Umzug

FORCHHEIM - Am Samstag, 27. Juli, startet der Annafest-Auftakt um 14.30 Uhr in der Innenstadt auf dem Rathausplatz mit verschiedenen Aufführungen Um 15.30 Uhr zieht der Festzug zum Kellerwald. Heuer sind — unabhängig von Vereinszugehörigkeit — alle Trachtenfreunde eingeladen, sich daran zu beteiligen. Außerdem haben Stadt und Landkreis wieder einen Bus-Pendelverkehr eingerichtet.

Kleine Tänzerinnen und Tänzer in fränkischer Tracht gehören fest zum Auftakt des Annafestes. Foto: Jana Schneeberg



Die Teilnahme am Annafest-Umzug sei eine Gelegenheit besonders für die, die im Alltag vielleicht wenig Gelegenheit haben, ihre Tracht auszuführen, schreibt die Stadt. Alle seien willkommen, die eine Regionaltracht tragen – egal ob traditionell oder erneuert. Der Treffpunkt für alle Teilnehmenden in fränkischer Tracht ist unter dem Motto "Kerwa is" am 27. Juli um 15 Uhr vor der Buchhandlung Ossiander (vormals Streit). Abmarsch des Festzuges ist um 15.30 Uhr. Aktiv mit unterstützt wird die Aktion vom Arbeitskreis Tracht des Fränkische Schweiz Vereins.

Bürgermeister Franz Streit begrüßt diese neue Aktion laut Mitteilung, die von privaten Initiatoren an die Stadt herangetragen wurde: "Die Stadt möchte mit dieser Idee Spaß an der Regionalkultur fördern, zu der neben der fränkischen Esskultur auch das reichhaltige Brauchtum und die einzigartig schönen Trachten unserer Region gehören und wo passt das besser als zum traditionellen Annafest-Auftakt?" Sollten sich viele trachtenbegeisterte Teilnehmer einfinden, wird auch in Zukunft daran gedacht, diese Idee anzubieten.

Der Ablauf im Detail: Um 14 Uhr gibt es eine Artistik-Show von der Feuerwehr Rovereto, 14.15 Uhr eröffnen der Spielmannszug und Musikverein den Umzug, 15.20 begrüßt der Oberbürgermeister die Gäste um 15.30 Uhr geht es los.

Die Zugfolge: 1. Spielmannszug Jahn Forchheim, 2. Schützenvereine mit Gastvereinen, 3. Musikverein Forchheim-Buckenhofen, 4. Bierköniginnen mit OB und Gefolge, 5. Bürgermeister, Ehrengäste, Stadträte, Heimatverein, 6. Heimat- und Volkstrachtenverein "Almfrieden", 7. Heimat- und Trachtenverein Weilersbach, 8. Kindertanzgruppe "Ehrabocha Stäudla", 9. "Kerwa is" Fränkische Trachtengruppe des FSV, 10. Historische Kostümgruppen des Heimatvereins. Der Anstich findet am Freitag auf dem Schindler-Keller statt.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass zur Sicherheit von Festbesuchern und Anwohnern die Straßensperrungen und Halteverbotsregelungen strikt zu beachten seien.

Mit dem Bus zum Annafest

Außerdem haben Landkreis und Stadt wieder einen Busverkehr zum Annafest organisiert. Neben den Regionallinien fahren die Busse im Stundentakt von Pautzfeld, Burk und Buckenhofen über den ZOB zum Festgelände.

Der Parkplatz an der Lichteneiche steht nur Schaustellern und einem eingeschränktem Personenkreis zur Verfügung. Stattdessen wird ab dem Parkplatz am Ausstellungsgelände an der Boschstraße die Sonderlinie zum Annafest verstärkt. Während der verkehrsreichen Zeiten ist täglich für die Hin- und Rückfahrten ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Mit dem Parkticket kann man auch kostenlos zum Festgelände und wieder zurück fahren (ein Parkschein für alle Mitfahrer). Näheres dazu steht im Sonderfahrplan, der im Internet unter www.landkreis-forchheim.de abrufbar ist. Die Fahrpläne werden gesondert veröffentlicht. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Annafest-Jugendtaxi. Es steht von 22 bis 22.30 Uhr Jugendlichen bis 16 Jahren zur Verfügung (Infos: https://lrafo.de).

Die Haltestelle der Stadtbuslinie 261 wird von der Westseite der Konradstraße bei der Annaschule in die Hans-Sachs-Straße, Einmündung Ludwigstraße, verlegt. Die Fahrgäste zum Kennedy-Ring/Ernst-Reuter-Platz fahren vom ZOB über Kellerwald/ Karl-Bröger- und Hans-Sachs-Straße. Während des Annafestes werden die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" täglich ab 13 Uhr nicht bedient. Die Haltestelle "Wilhelm-Hauff-Straße" wird in die Ringstraße/ Ecke Wilhelm-Hauff-Straße verlegt.