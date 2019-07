Forchheim: Ins Gesicht geschlagen

Bamberger Straße: Aggressiver Autofahrer schlägt zu - vor 38 Minuten

FORCHHEIM - Er hielt sich an die Verkehrsregeln und kassierte Prügel: Ein 40-Jähriger hat am Sonntag einem 34-jährigen Mann in der Bamberger Straße mitten ins Gesicht geschlagen.

Am Sonntag fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw die Bamberger Straße stadteinwärts. Ein hinter ihm fahrender 40-Jähriger gestikulierte und schrie — vermutlich aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit. Als der 34-Jährige seinen Pkw abstellte wurde er von seinem Kontrahenten mit diversen Kraftausdrücken beleidigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon (09191)7090-0.

bhe