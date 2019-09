Forchheim ist bald Teil der AG "Die Fränkischen Städte"

Ab 2020 soll es im Marketing-Netzwerk für Forchheim international werden - vor 9 Minuten

FORCHHEIM - Ab dem 1. Januar 2020 ist die Stadt Forchheim Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft "Die Fränkischen Städte" – einer AG, die einen Mehrwert für die Vermarktung Forchheims als Touristen-Ziel bringen soll.

Forchheim sitzt künftig im selben touristischen AG-Boot wie Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg und Co. © Berny Meyer

„Forchheim hat vor allem mit seinem Tourismuskonzept und der positiven touristischen Entwicklung der letzten Jahre überzeugt – ich freue mich sehr, dass wir ab dem nächsten Jahr dabei sind“, so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Info. Die Aufnahme der Stadt wurde in der letzten Sitzung einstimmig beschlossen.

