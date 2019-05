Forchheim ist vom bayernweiten Ärztestreik betroffen

Ärzte aus dem Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz beteiligen sich am Warnstreik - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am bayernweiten ganztägigen Warnstreik der Klinikärzte am Mittwoch, 15. Mai, werden sich auch Kollegen aus Forchheim beteiligen.

Das Klinikum Forchheim. Foto: Ralf Rödel



Das sagt Betriebsrat und Oberarzt Wolfgang Müller am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz. Müller rechnet jedoch nicht mit einem "signifikanten Anteil" an Streikenden. Ein Notdienstplan, wie in anderen Häusern, ist daher nicht vorgesehen, bestätigt auch Geschäftsführer Sven Oelkers auf NN-Nachfrage.

Die Kernforderungen der Streikenden sind verlässliche Dienstplanungen und eine Begrenzung der Dienstzeiten, so Müller. Nur ausgeruhte und nicht ständig erschöpfte Ärzte können Patienten gut versorgen, teilt der Marburger Bund Bayern mit.

