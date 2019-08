Forchheim: Jörg-Creutzer-Heim leidet unter Bauschäden

Wintergarten gesperrt: Durch Hornschuchquartier kam der Hang ins Rutschen - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Zentimeterbreite Risse im Fußboden, Türen, die sich nur noch schwer schließen lassen, Dehnungsfugen zwischen Gebäudeteilen und Säulen, die so schief sind, dass sie beim Hinsehen zu schwanken scheinen. Mit dem Bau des Hornschuchquartiers an der Bayreuther Straße kam der Hang unterhalb des Jörg-Creutzer-Heims ins Rutschen - und mit ihm der Anbau des Heimes selbst.

Massive Holzkonstruktionen vor den Glasfronten des Jörg-Creutzer-Anbaus stützen den Gebäudetrakt. Früher wurde hier gemeinsam gegessen, aus Sicherheitsgründen ist das Areal gesperrt.



Massive Holzkonstruktionen vor den Glasfronten des Jörg-Creutzer-Anbaus stützen den Gebäudetrakt. Früher wurde hier gemeinsam gegessen, aus Sicherheitsgründen ist das Areal gesperrt.



"Angefangen hat das Hangkriechen, als mit dem Bau angefangen wurde", erzählt Heimleiter Jochen Misof. Der Bau, das ist das Hornschuchquartier, das vis-à-vis von Rewe und Norma in der Bayreuther Straße und unterhalb des größten Forchheimer Altenheims entsteht.

Im Frühjahr 2016 legte die Schultheiss Wohnbau AG hier den Grundstein für das Hornschuchquartier im Zwickel zwischen Bayreuther Straße und Mayer-Franken-Straße. In dem rund 22 Millionen Euro teuren Bauvorhaben entstehen insgesamt 76 Wohneinheiten, vom Zwei-Zimmer-Apartment, über Penthäuser bis hin zur großzügigen Vier-Zimmer-Wohnung. Das Areal gliedert sich dabei in zwei Teile, das Richtfest des kleineren Bauabschnitts fand im Jahr 2018 statt, das zweite Richtfest war erst vor wenigen Wochen. Das Grundstück selbst ist insgesamt rund 8400 Quadratmeter groß.

Doch beim Ausbaggern ist der Untergrund in Bewegung gekommen, der Hang rutschte nach – was auch im Jörg-Creutzer-Heim in der Mayer-Franken-Straße nicht unbemerkt blieb. Am schlimmsten hat es den vor fünf Jahren fertiggestellten Neubau mit dem gläsernen Wintergarten des Heims getroffen. Bereits Ende des Jahres hatte sich die Diakonie, die das Altenheim betreibt, dazu entschlossen, aus Sicherheitsgründen den Wintergarten zu sperren.

Bilderstrecke zum Thema Zentimeterbreite Risse: Die Schäden im Jörg-Creutzer-Heim Mit dem Bau des Hornschuchquartiers in der Bayreuther Straße begannen die Probleme im Jörg-Creutzer-Heim. Durch die Baumaßnahmen unterhalb des größten Forchheimer Altenheims kam der Hang ins Rutschen - und mit ihm der Wintergarten. Nun musste der Anbau teilweise gesperrt werden.



Auf der Terrasse hatten sich die Terrassenplatten gesenkt, dass man befürchten musste, dass die alten Bewohner mit ihren Rollatoren dort hängen bleiben und im schlimmsten Fall sogar stürzen. Massive Holzbalken stützen den Anbau von Innen. Dass dieser Bereich nicht nutzbar ist, trifft die Bewohner besonders hart: "Unsere Therapieküche ist massivst eingeschnitten", sagt Jochen Misof. Denn im rückwärtigen Teil befindet sich eine Küche, in der regelmäßig Jung und Alt, also betagte Senioren mit Kindergarten- und Schulkindern, zusammen kochten und anschließend das Menü verspeisten. Das funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr, weil der Raum dafür nicht nutzbar ist. Aktuell beobachte ein beauftragtes Institut, ob es immer noch Erdbewegungen gebe und führe Messungen durch, sagt Misof.

"Sehr kooperativ gezeigt"

"Der Wintergarten ist abgesackt", bestätigt eine Sprecherin der Diakonie aus Bamberg. "Ein Teil ist nicht nutzbar und wurde mit Balken stabilisiert." Die Schultheiss Wohnbau AG habe sich sehr kooperativ gezeigt, betont die Sprecherin.

"Wir haben es mit einem schwierigen Gelände zu tun. Der Hang ist schiebend", sagte Thomas Gröne, Vorstand der Nürnberger Wohnbau-Firma Schultheiss im August 2017 im Gespräch mit unserer Zeitung und kündete damals "viele Bodenarbeiten" an, "Bohrpfahlwände zwischen den zwei Bauabschnitten" sollen den Hang absichern.

In einer schriftlichen Stellungnahme äußert sich Gröne vor wenigen Tagen: "Bei den Aushub- und Verbauarbeiten in 2018 sind Bodenbewegungen erfolgt. Damit hatten wir aufgrund der Untergrundbeschaffenheit bereits im Vorfeld gerechnet. Für die Hangsicherung wurde in der Planung eine Bohrpfahlwand mit Rückverankerung auf dem Grundstück der Diakonie vorgesehen und mit eingerechnet. Für diese Maßnahme wurden vorab Vereinbarungen mit der Diakonie getroffen, die, wie im Falle des Wintergartens, mögliche Schadensfälle berücksichtigen.

"Jegliche Bedenken ausräumen"

Die Wiederinstandsetzung des Wintergartens sei bereits in Planung, betont Gröne. "Was die Stabilität des Hanges betrifft, können wir jegliche Bedenken mit absoluter Sicherheit ausräumen. Statiker und Bodengutachter begleiten das Projekt kontinuierlich seit Projektbeginn an. Auf dem Grundstück war ein Höhenunterschied von zwölf Metern zu überwinden, weshalb wir auf zwei Terrassenebenen bauen und als Gründungsmaßnahme eine größere Anzahl an Bohrpfählen eingesetzt haben."

Mit dem Projektfortschritt sei man "insgesamt sehr zufrieden", bilanziert Gröne, die ersten Wohnungen seien bereits Ende 2019 bezugsfertig, von insgesamt 76 Eigentumswohnungen noch 26 verfügbar.