Forchheim: Kein Strand, dafür kaputte Steine

FORCHHEIM - Der Brandschaden an der Bastionsmauer, wo zwei Jahre lang ein gastrnomischer Betrieb residierte, hat nun einen Preis: 49.000 Euro. Im November soll der Schaden behoben sein, auf Steuerzahlerkosten.

Als der Kaiserstrand im Mai 2018 zum zweiten Mal eröffnet wurde, waren auch Stadtratsmitglieder und Vertreterinnen und Vertreter von Sponsoren wieder mit von der Partie. Einiges von dem zu sehenden Material liegt noch heute auf der Bastion. © Archivfoto: Roland Huber



Auf der Bastionsmauer neben dem Saltorturm endeten früher die historischen Stadtführungen des Forchheimer StaTTTheaters. Die Figur des "Chronos", der gottgewordenen Zeit, blickte an passendem Ort in Forchheims Vergangenheit. Die über 300 Jahre alten Mauern bildeten dafür, ohne dass sie sich groß anstrengen mussten, den passenden Rahmen.

Zurzeit vermodert auf der Bastion ein Teil des Holzpodiums, das vor zwei Jahren für den "Kaiserstrand" hier aufgebaut worden war. Eine große Menge Sand lagert immer noch hier, obwohl schon einiges abgetragen worden ist. Spielgeräte für Kinder liegen herum, ein aufgespannter Schirm, jede Menge Kabel, eine große Kiste für Gartenmöbel, Schilfrohr in Pflanzkübeln, verkleidet mit Jutesäcken – und viel Mauerschutt.

Denn der Brand der Grillhütte im April 2018, dessen Ursache und Verursacher nie aufgeklärt werden konnten, hatte bekanntlich die Sandsteine in Mitleidenschaft gezogen. Ein Jahr lang deckte der Strandbetreiber die Schäden mit einer Plastikplane ab, ohne dass die Stadt als Hausherrin damit Probleme gehabt hätte. Jedenfalls wurde bis heute nicht bekannt, dass sichirgendwer in der Stadtverwaltung bis Anfang 2019 am Mauerschaden gestört oder nach Verantwortlichkeiten gefragt hätte.

Derweil bröckelte der Sandstein, der von den hohen Temperaturen des Brandes zum Platzen gebracht worden war, weiter vor sich hin. Heute sind mehrere Quadratmeter Mauer erkennbar geschädigt, größere Brocken sind herausgebrochen und liegen teils auf der Mauerkrone, teils am Boden. Anfang August, so die städtische Pressestelle, hat ein von der Stadt beauftragter Steinmetz "das Aufmaß und die technischen Zeichnungen für die neu zu fertigenden Werksteine erstellt. Passende Steinblöcke wurden bereits im Steinbruch ausgesucht". Geliefert werden sollen sie voraussichtlich Mitte Oktober: "Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Mauer im November wiederhergestellt ist. Die erforderlichen Reparaturarbeiten belaufen sich auf etwa 49 000 Euro", so die Pressestelle.

"Einvernehmliche Lösung"

Und wer zahlt? Der Strandbetreiber hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass weder er noch seine Versicherung zahlen müssen, weil ja die Brandursache nicht fest stehe. Eine Haftpflichtversicherung für die Mauer existiert nicht (das trifft auch auf andere Städte mit historischen Stadtmauern zu). Die Stadt, so die Pressestelle, arbeite weiter mit ihrer Gebäudeversicherung "an einer einvernehmlichen Lösung". Sie erhofft sich nach wie vor "eine gütliche und vor allem für die Stadt günstige Lösung". Das ist der Stand seit März diesen Jahres, seitdem unsere Redaktion die Schäden erstmals öffentlich gemacht hatte. Möglich wäre auch, dass die Stadt den Strandbetreiber auf Schadenersatz verklagt. Davon aber verspricht sie sich keinen Erfolg. Die Kosten bleiben also an der Allgemeinheit hängen.

Der Kaiserstrand, der 2017 und 2018 bei schönem Wetter viele Menschen zu Flammkuchen und Getränken auf die Bastion in die Liegestühle und Strandkörbe gelockt hatte, fiel dieses Jahr aus, weil dem Betreiber die Investition angesichts des zu erwartenden Ertrags als zu hoch erschien. Allerdings läuft der Pachtvertrag noch bis Ende des Jahres. So lang hat die Erlanger Eventagentur noch Zeit, die Bastion aufzuräumen. So lange bleibt sie für Gästeführer, StaTTTheater und die allgemeine Öffentlichkeit noch geschlossen, obwohl die Stadt ja eigens für die bessere Begehbarkeit der Bastion eine massive Stahltreppe hatte anfertigen lassen, die rund 60 000 Euro gekostet hat.

Früher geöffnet haben wird die Bastion an der Roten Mauer. Sie war im Sommer für die Öffentlichkeit geschlossen worden, weil ein Holzzaun Richtung Karolinger Straße beschädigt worden war: "Hier wurden mehrere Stahlprofile gewaltsam aus den Sandsteinen gerissen", so die Auskunft der Stadt. Der Bereich werde aber demnächst wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein, "sobald die derzeit auf dem Areal noch notwendige und zurzeit laufende Grünpflege durch das Stadtgartenamt abgeschlossen wurde".

