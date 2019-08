Forchheim: Kindertheater begeistert in der Annaschule

Die "Klaziwis" kannten kein Pardon - Mit "Chronos" durch die Zeiten - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Tradition hat an der Anna-Grundschule das Theaterspielen in der Sommerzeit. Auch 2019 hat man sich wieder ans Werk gemacht, Stücke auf die berühmten Bretter, die die Welt bedeuten, zu zaubern.

Die "Klaziwis" kannten kein Pardon in der Annaschule. © Foto: Anna-Schule



Sommerzeit ist an der Anna-Grundschule Theaterzeit. Die jüngsten Akteure brachten mit viel Spaß das Stück „Die Klaziwis“ auf die Bühne, das so manches Schulkind ins Schlottern gebracht hat. Denn wehe dem Schulschlamper, der den Klassenzimmerwichteln in die Finger kommt. Sie kennen nämlich kein Pardon mit Brotdosenvergessern, Schulrüpeln oder Benimm-Banausen.

Das musste auch der Klaus am eigenen Leib erfahren. Zum Glück konnte er die Wichtel noch einmal besänftigen. Das Publikum war jedenfalls restlos begeistert. Im Theaterstück „Chronos“ wurde das Publikum auf eine Zeitreise mitgenommen. Am Schluss waren sich alle einig: Die Zeit verging wie im Flug!