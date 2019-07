Forchheim: Klima-Ausstellung zeigt den Ernst der Lage

Dem Mann aus Mali bleibt in seiner Not nur noch die Flucht - 10.07.2019 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Die Wanderausstellung "KLIMA FAKTOR MENSCH", die voraussichtlich drei Jahre lang durch Bayern touren wird, wurde vom Büro Energie und Klima des Landratsamtes in Kooperation mit der Sparkasse nach Forchheim geholt.

In der Ausstellung, die stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar mit Ewald Maier und Richard Fackler von Sparkasse und Landratsamt eröffnete, wird deutlich, wie weit sich jeder einbringen kann und wenn er nur eine schwächere Lampe benutzt... Foto: Landratsamt Forchheim



Besucht werden kann das interaktive Projekt über Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu den Öffnungszeiten der Sparkasse.

Die Schau richtet sich vorwiegend an Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse und natürlich an alle am Thema Klima Interessierten. Auf Wunsch gibt es für Schulklassen eine Führung, Anfragen gehen an klima@lra-fo.de. Bei der Eröffnung waren stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Dr. Ewald Maier, und der Vizepräsident des Landesamtes für Umwelt (LfU), Dr. Richard Fackler, zugegen. Eine siebte Klasse des Ehrenbürg-Gymnasiums stellte sich spontan zur Verfügung, die interaktive Ausstellung mit 21 Stationen gleich auszuprobieren.

Herkulestat für Generationen

„Klimaschutz ist eine generationenübergreifende Herkulesaufgabe, bei der auch kleine Maßnahmen wichtige Mosaiksteine sind“, betonte Landrat Otto Siebenhaar und Dr. Fackler und Dr. Maier ermunterten die junge Generation, entsprechende Veränderungen für den Klimaschutz einzufordern, denn die heutigen Emissionen würden das Klimageschehen schon in etwa 30 Jahren beeinflussen.

An Schaupulten, sind lebensgroße menschliche Silhouetten auszumachen und in den Themenfeldern Energie, Mobilität, Konsum und Energie geht es um die vier wichtigsten Fragen der Ausstellung: Was sind die Folgen des Klimawandels bis jetzt? Was erwartet uns in Zukunft? Was hat der individuelle Konsum mit dem Klimawandel zu tun? Und schließlich: Kann der CO2-Ausstoß gebremst werden?

Gleich zum Einstieg rekapituliert eine Station für den Besucher das nötige Basiswissen über den Klimawandel, zum Beispiel mit Infos über zunehmende Hitzewellen. Der Berg-Roman „Im Winter grünen die Berge“ führt dagegen ironisch gegenüber der Verklärung einer offenbar unveränderlichen Umwelt drastisch den bereits laufenden Klimawandel vor Augen.

Die Zukunft des Klimawandels wird an einer Station mit Fernrohren und in einem Miniatur-Klimadorf der Zukunft, das sich selbst mit erneuerbarer Energie versorgt, plastisch dargestellt. Es gibt Figuren, die eine persönliche Zukunftsgeschichte im Zusammenhang mit dem Klimawandel erzählen. Beispiel ist hier ein Mann aus Mali, der als „Klimaflüchtling“ im Jahr 2035 für den Umweltwandel steht.

Klimaschonendes Frühstück

Es werden auch Lösungs- und Handlungsansätze präsentiert, so Beispielsweise in der Zusammenstellung eines klimaschonenden Frühstücks. Alternativen zu scharfer Beleuchtung, Plastiktrinkflaschen und andere kleine Einschränkungen bedeuten keinen eigentlichen Komfortverlust: Fair-Trade-Fashion, Bio-Lebensmittel und eine längere Benutzungsdauer von Handys fragt nach der Notwendigkeit eingespielter Verhaltensweisen. Die regional hergestellte Lederhose als klimafreundliches Accessoire dient in der Schau wie als Vorzeigeexemplar nachhaltiger Kleidung; ein ortsfremder Eisbär zeigt drastisch die Folgen des Klimawandels.

In der Figur des „Schweinehunds“ hat die Ausstellung eine Art Maskottchen mit der Intention, den Besuchern einen Spiegel vorzuhalten.

Am Schluss kann sich der Besucher eine Stempelkarte mitnehmen, auf die er sieben Vorsätze prägen darf, die zeigen, dass die Botschaften der Ausstellung angekommen sind. Daheim kann die Stempelkarte an den Kühlschrank gepinnt werden, hier soll sie an alle Vorsätze erinnern und sie soll an die Überwindung des inneren Schweinehundes mahnen.