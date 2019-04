Forchheim: Kulturabend soll Flüchtlingen ein Gesicht geben

Jedes Schicksal ist einzigartig: Daniel Sauer von der Caritas im Interview - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Donnerstag, 2. Mai, lädt Daniel Sauer, hauptamtlicher Integrationslotse der Caritas Forchheim, zum 1. Kulturabend ein. Dieser steht unter der Überschrift "Den Flüchtlingen ein Gesicht geben". Was darunter zu verstehen ist, erklärt Daniel Sauer im Interview.

Herr Sauer, was ist der Hintergrund für diese Veranstaltung?

Ich habe festgestellt, dass häufig die Kontaktmöglichkeit zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung fehlt. Viele Forchheimer, die ehrenamtlich arbeiten, sind dazu gekommen, weil Flüchtlinge in ihre Nachbarschaft gezogen sind und sie somit miteinander in Kontakt gekommen sind. Für den großen Teil der Bürger aber ist das Thema abstrakt, sie haben ein pauschales Bild von „den Flüchtlingen“. Mit unserem Kulturabend wollen wir zeigen, dass die Flüchtlinge keine große Einheit, sondern Individuen mit ihren eigenen Schicksalen sind.

Daniel Sauer. © Ralf Rödel



Wie soll der Abend ablaufen?

Wir haben eine junge Syrerin gefunden, die mit ihrer Familie in Forchheim lebt und inzwischen schon sehr gut deutsch kann. Beim Kulturabend wird sie von ihrer Geschichte erzählen, von der Zeit vor dem Krieg in Syrien, von ihren Gründen, ihre Heimat zu verlassen und von ihrer Anfangszeit in Forchheim. Im Anschluss wollen wir den Teilnehmern die Möglichkeit geben, mit ihr und ihrer Familie ins Gespräch zu kommen.

An wen richtet sich die Veranstaltung?

An alle, die interessiert sind. Wir wollen mit dem Kulturabend eine Plattform bieten, ungezwungen und unverbindlich miteinander in Kontakt zu kommen. Denn die Zahl der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe geht leider stetig zurück. Vor allem diejenigen, die persönlichen Kontakt mit Flüchtlingen haben, engagieren sich noch. Aber es wäre wichtig, neue Leute zu motivieren. Aufgaben gibt es noch genug. Vielen Flüchtlingen fehlt zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse, die sie im Integrationskurs erwerben, auch in der Praxis anzuwenden. Auch für Nachhilfe wären viele dankbar.

Der 1. Kulturabend des Caritasverbandes für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim findet am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr in der Sattlertorstraße 11 statt. Im Anschluss gibt es syrische Häppchen.

Interview: JANA SCHNEEBERG