Forchheim lädt zum Kunsthandwerkermarkt

FORCHHEIM - Hochwertiges und handwerklich herausragendes Kunsthandwerk bietet der Kunsthandwerkermarkt "ausgefallen – ausgezeichnet". Der findet vor der Kulisse der Kaiserpfalz wieder Samstag, 18., und Sonntag, 19. Mai, jeweils 10 bis 18 Uhr statt.

„ausgefallen — ausgezeichnet“: Unter diesem Motto steht der Kunsthandwerkermarkt in Forchheim. Was das heißen kann, zeigen diese außergewöhnlichen Damen. © Foto: Stullegold



100 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Designer bieten an ihren Ständen edles Zeitgenössisches in Keramik, Holz, Glas, Metall, Papier, Schmuck, Leder und Stoff. Hier finden sich eigenwillige Objekte und außergewöhnliche Unikate für den individuellen Geschmack.

Die angebotenen Waren werden ausschließlich in den Ateliers und Werkstätten der Anbieter hergestellt. Interessante Vorführungen und Workshops an den Ständen gestatten Einblicke in den Schaffensprozess der Aussteller.

Wer vorführen darf, das entscheidet jedes Jahr neu die Jury des Pfalzmuseums Forchheim. Maßgebend sind die künstlerischen Fähigkeiten der Aussteller, die Verarbeitung der Produkte und die Ästhetik der Formgebung. Das Pfalzmuseum Forchheim fördert hier qualitativ hochwertiges.

Jedes Jahr begrüßt der Kunsthandwerkermarkt rund 10 000 Besucher. Musikalische Umrahmung findet die Veranstaltung am Sonntag. Von 11 bis 14 Uhr findet der traditionelle Jazzfrühschoppen statt, diesmal mit dem "Jens Wimmers-Trio".

Am Samstag Nachmittag sorgt James McKenzie auf dem Marktgelände mit Straßenmusik für gute Stimmung. Für Kinder findet an beiden Tagen kostenloses Kinderbasteln im Pfalzgraben statt.

Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt kostet drei Euro pro Person.