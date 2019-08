Forchheim: Landratsamt ermöglicht Blick über die Dächer

Viel Glas am neuen Gebäude - Ungewöhnlicher Blick auf die Stadt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Noch zieht es im Schatten der Baustelle ordentlich durch. Im Herbst 2020 soll aber alles fertig sein. Dann steht nach den Planungen des Landratsamtes der Neubau an der Straße zum Streckerplatz. Und nicht nur die Kreispolitiker samt Landrat Hermann Ulm (CSU) sollen dann vom Blick auf die Dächer Forchheims profitieren.

Der Rohbau steht, die Innenarbeiten (hier das Foyer) laufen. Im Herbst sollen Mitarbeiter, Landrat und Kreisräte hier einziehen – bei einem Blick über die Dächer der Stadt. © Foto: Patrick Schroll



Der Rohbau steht, die Innenarbeiten (hier das Foyer) laufen. Im Herbst sollen Mitarbeiter, Landrat und Kreisräte hier einziehen – bei einem Blick über die Dächer der Stadt. Foto: Foto: Patrick Schroll



Denn im obersten Stockwerk – mit meterlangen Glasfronten – ist der neue Sitzungssaal für die 60 Kreisräte untergebracht. Er thront als Überbau über die Grundmaße des Gebäudes hinaus. Von dort aus lässt sich auf den Barockgarten in der Mitte des Behördenkomplexes blicken.

In einem lichtdurchfluteten Raum entsteht das Foyer für offizielle Empfänge oder kulturelle Veranstaltungen, wie sie heute auch schon in der St. Gereonskapelle stattfinden. Auch öffentliche und gemeinnützige Veranstaltungen sollen dort mit freiem Blick durch die Glasfront auf den Streckerplatz und das Nürnberger Tor möglich, die Bewirtung von Gästen mit einer Küche in direkter Nachbarschaft zu Saal und Foyer einfach sein.

Der Rohbau, noch von einem Gerüst umarmt, steht; im Moment laufen die Innenarbeiten. Ein Stockwerk unter Foyer und Sitzungssaal finden der Landrat sowie Mitarbeiter des Amtes ihre neue Büroheimat. Der Neubau dockt an den Altbestand an, eine Verbindung zwischen alt und neu soll die Wege kurz halten.

Ein noch ungelöstes Problem ist die Parkplatzsituation, so Kathrin Schürr, Pressesprecherin am Landratsamt. Die Situation am Streckerplatz ist für die Mitarbeiter noch angespannter als zuvor – Flächen sind durch den Neubau weggefallen. Stand heute hat das Amt 130 Stellplätze für Mitarbeiter und Dienstfahrzeuge. "Zu wenige", sagt Schürr. Bei gutem Wetter sei die Situation entspannt, anders bei schlechter Witterung und in der kalten Jahreszeit, wenn die Mitarbeiter verstärkt mit dem Auto zur Arbeit fahren.

Der Parkdruck wird höher

Zugleich hat sich der Parkdruck erhöht, weil Mitarbeiter, die bisher im Löschwöhrdgebäude arbeiteten, nun am Streckerplatz angesiedelt sind. "Viele Mitarbeiter parken inzwischen auf der Sportinsel", sagt Schürr. "Die Flächen in der Stadt sind knapp." Mitarbeiter, die künftig mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ins Amt fahren, erhalten einen Zuschuss zum VGN-Firmen-Abo von 25 Prozent. Das hat der Kreisausschuss deshalb jüngst beschlossen. Dafür sollen die Busse die Fränkische Schweiz mit einem höheren Takt anfahren, so der Wunsch der Kreisräte.

Bilderstrecke zum Thema Tag der offenen Tür im Landratsamt Forchheim Ein Bilder-Blick zurück ins Jahr 2011: Nach seiner Sanierung lud das Landratsamt Forchheim damals die Bürger zum Tag der offenen Tür. Wir waren mit der Kamera dabei.



Beim Neubau befinde sich das Landratsamt "im Zeit- und Kostenplan", so Schürr. Die Arbeiten hatten sich durch archäologische Grabungen auf dem Gelände verzögert. Ende November 2018 zogen die Wissenschaftler mit rund 200 früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsbefunden wieder von der Baustelle ab. Mehrkosten von knapp 100 000 Euro sind dadurch entstanden.

Die reinen Baukosten für die neuen Gebäude D (bereits in Betrieb) und E (im Bau) betragen geschätzte 7,2 Millionen Euro.