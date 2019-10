Forchheim: Lions-Club verkauft Krapfen für guten Zweck

5. Forchheimer Krapfen-Schmaus zu Faschingsbeginn am 11.11. - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Aufgrund der guten Resonanz der vergangenen Jahre veranstaltet der Lions-Club auch dieses Jahr wieder seine Krapfen-Aktion. Beim 5. Forchheimer Krapfen-Schmaus sollen zu Faschingsbeginn am 11. November möglichst viele Krapfen für einen guten Zweck verkauft werden.

Durch dieses Projekt konnten in den vergangenen Jahren jeweils 5000 bis 6000 Euro an Bedürftige weitergegeben werden. Der Erlös soll dieses Jahr dafür verwendet werden, die Erziehungs- und Bildungschancen von Eltern und ihren Kindern in schwierigen Lebenslagen zu verbessern.

Die beiden Programme "PAT – Mit Eltern lernen" und "Meine Mutter lernt Deutsch – und ich auch!" in der Trägerschaft der Awo Forchheim und mit der Unterstützung des Schulmaterialladens der Caritas, werden mit dem Krapfengeld gefördert. Man kann das Gebäck bis 31. Oktober bestellen unter krapfen@lions-club-forchheim.com.