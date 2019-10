Forchheim: Mann wegen Tierquälerei in 833 Fällen verurteilt

Viel zu viele Fische in einem viel zu kleinen Behälter: 63-Jähriger vor Gericht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wegen quälerischer Tiermisshandlung in 833 Fällen musste sich ein 63-Jähriger vor dem Forchheimer Amtsgericht verantworten. Er hatte "aus Verzweiflung" zwölf Zentner Karpfensetzlinge in einen Behälter geworfen, der nur für zwei Zentner ausgelegt war.

Wenige Wochen alte Karpfen. © Kronau



Hintergrund: Der 63-Jährige aus dem Landkreis Forchheim hatte vor zweieinhalb Jahren zwölf Zentner Karpfensetzlinge erstanden und in seinen Teich eingesetzt. In der darauffolgenden Zeit sind die Tiere „immer wieder umgekippt und waren Tod“, wie der Angeklagte berichtete. Bei einem Test wurde bei fünf Fischen eine Krankheit festgestellt.

"Aus Verzweiflung" brachte er die Tiere mit Hilfe seiner beiden Söhne und eines Bekannten zurück zum Weiher des Verkäufers. Dort wurden die Karpfen in einer sich im Teich befindliche Fischhalterung untergebracht, die durch ihre Maße für zwei Zentner ausgelegt war. Und das offenbar ohne Kenntnis des Verkäufers.

Im Verfahren wurde durch die Zeugenaussagen festgestellt, dass sich nach dem Rücktransport jedoch mindestens fünf Zentner der Tiere in dem löchrigen Behälter befanden und die Fische teilweise an der Oberfläche notatmeten.

Wie ein fachkundiger Zeuge in der Verhandlung berichtete, kann sich durch den Stressfaktor, dem die Fische ausgesetzt waren, Schleim auf den Kiemen bilden. Deshalb beginnen die Tiere mit der Notatmung. Durch die Krankheit wären die Tiere lediglich geschwächt gewesen, hätten aber nicht begonnen notzuatmen.

Der Zeuge, der vom Verkäufer um Rat gebeten wurde, empfahl diesem, den Teich zu belüften. Der Verkäufer schilderte, dass er durch Zufall an diesem Tag bemerkte, dass Fische zurückgebracht wurden: „Es wäre schön gewesen, wenn ein Wort gesagt worden wäre“. Er setzte eine Pumpe zur Belüftung ein und unterrichtete den Angeklagten, dass er sich um den dauerhaften Betrieb des Geräts und die Fische kümmern solle. „Die Fische gingen mich nichts mehr an. Sie waren nicht mehr mein Eigentum“, so der Zeuge. Der Angeklagte hat in den Folgetagen tote Tiere aus dem Behältnis entfernt, doch nach Aussage eines weiteren Zeugen befanden sich wenig später immer noch ein bis zwei Zentner, augenscheinlich kranke Fische dort.

Zeugen widersprechen sich

Da die Verhandlung auf Schätzungen der Menge des Tierbestands beruhte, wie sie in der Anklageschrift aufgeführt waren, lehnte der Angeklagte das Angebot ab, das Verfahren gegen eine Zahlung von 20 Tagessätzen á 50 Euro einzustellen.

Die Zeugen, die den Angeklagten hätten entlasten können, widersprachen sich unterdessen. Die zwei Söhne und der Freund, die bei der Abfischung des Teichs und dem Rücktransport der Tiere geholfen hatten, konnten sich nicht mehr genau erinnern. Bei einigen Angaben lagen die Aussagen weit auseinander. Damit hatten sich der Angeklagte und sein Anwalt vollkommen verpokert. Der Verteidiger forderte einen Freispruch. „Wir müssen uns auf Schätzungen berufen. Das ist mir alles viel zu wenig, für ein strafbares Verhalten“, so der Anwalt.

Staatsanwalt Felix Stephan plädierte hingegen auf einen Schuldspruch nach der Anklageschrift und einer daraus resultierenden Geldstrafe von 40 Tagessätzen á 40 Euro, da sich seiner Meinung nach der Sachverhalt „vollumfänglich bestätigt“ hat.

Mitteilung von Peta

Richterin Silke Schneider folgte den Forderungen des Staatsanwaltes und setzte die geforderte Höhe der Tagessätze sogar auf 50 Euro hoch. Aus einer Mitteilung der Tierschutzorganisation Peta geht hervor, dass von deren Seite Strafanzeige gestellt wurde. Peta hofft, „dass dieser Fall eine Vorbildfunktion für weitere Verhandlungen dieser Art haben wird“.

Michael Endres E-Mail