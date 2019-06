Forchheim: Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt

FORCHHEIM - Enormes Glück hatte ein 71-jähriger Autofahrer in Forchheim. Er wollte nach dem Supermarkteinkauf seine Waren in der Tiefgarage in seinem Kofferraum verstauen, als ein führerloses Auto auf ihn zurollte...

In der Tiefgarage Forchheim (das Foto zeigt die Tiefgarage nach der Renovierung 2017) ist ein Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. © Ulrich Schuster



In der Tiefgarage am Forchheimer Paradeplatz hat sich ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Seat selbstständig gemacht. Das Auto rollte rückwärts gegen den Citroen eines 71-Jährigen, der gerade seine Einkäufe in den Kofferraum einlud.

Der Mann wurde zwischen den beiden Autos eingeklemmt, aber nur leicht verletzt, teilt die Polizei mit. An den Autos entstand keinerlei Schaden.